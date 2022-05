Severná Kórea tvrdí, že má epidémiu už pod kontrolou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Soul 27. mája (TASR) - Severná Kórea tvrdí, že epidémiu choroby COVID-19 dostala pod kontrolu: štátne médiá v piatok, už siedmy deň po sebe, informovali o klesajúcom počte nakazených, čo údajne súvisí so zintenzívnením testovania i liečby.Informovala o tom v piatok agentúra AFP, ktorá súčasne upozornila na názor expertov, ktorí oficiálnu bilanciu spochybňujú, keďže od sveta izolovaná KĽDR má jeden z najhorších systémov zdravotnej starostlivosti na svete. Pravdepodobne nemá lieky na liečbu covidu, ani možnosť hromadného testovania.Severná Kórea oznámila prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 dňa 12. mája. Štátne médiá už minulý víkend uviedli, že epidémiu sa podarilo dostať pod kontrolu, a štátna tlačová agentúra KCNA túto správu zopakovala aj v utorok.V piatok KCNA informovala o niečo viac ako 100.000 nových prípadov bližšie nešpecifikovanej "", ako vedenie KĽDR súčasnú epidémiu oficiálne označuje. V porovnaní s bilanciou zo začiatku epidémie by šlo o výrazný pokles - vtedy totiž úrady hlásili aj 390.000 nakazených denne.KCNA okrem toho v piatok informovala o úmrtí ďalšej - jednej - obete epidémie, čím sa ich celkový počet v KĽDR zvýšil na 69. Miera smrtnosti zostáva na úrovni 0,002 percenta, pričom celkovo v KĽDR na covid ochoreli viac ako tri milióny ľudí.V Severnej Kórei pritom nebol zaočkovaný žiadny z jej približne 25 miliónov obyvateľov - tamojšie vedenie totiž odmietlo vakcíny ponúkané Svetovou zdravotníckou organizáciou.Dramatické zníženie počtu chorých potvrdil pre AFP aj vojenský lekár vyslaný počas epidémie do Pchjongjangu. Pacientom, ktorí trpia následkami infekcie, podávajú podľa lekára najmä "Agentúra KCNA informovala, že nemocnice v KĽDR ""." uviedla tlačová agentúra.Pomoc pri zvládaní epidémie - napr. v podobe dodávok očkovacích látok - ponúkala Severnej Kórei aj Južná Kórea i Spojené štáty. KĽDR však na ich ponuky nereagovala.AFP vo svojej správe konštatovala, že nové satelitné snímky naznačujú, že Severná Kórea - napriek epidémii - obnovila výstavbu dlho neaktívneho jadrového reaktora.Spojené štáty aj Južná Kórea varovali, že severokórejský vodca Kim Čong-un je pripravený uskutočniť v najbližších dňoch ďalší jadrový test.