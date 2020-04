Severná Kórea tvrdí, že nemá žiadny prípad ochorenia COVID-19

Pchjongjang 3. apríla (TASR) - Severná Kórea nemá žiadny prípad nákazy novým typom koronavírusu, vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ zdravotníctva v KĽDR, a to napriek hromadiacim sa pochybnostiam zahraničia v čase, keď počet infikovaných dosiahol celosvetovo číslo milión.



Beztak izolovaná a jadrovým arzenálom vyzbrojená Severná Kórea rýchlo uzatvorila svoje hranice po tom, čo smrtiaci vírus po prvý raz zaznamenali v januári v susednej Číne. Pchjongjang tiež zaviedol prísne karanténne opatrenia.



Riaditeľ antiepidemického ústavu v KĽDR Pak Mjong-su tvrdí, že úsilie bolo absolútne úspešné. "Ani jediná osoba nebola v našej krajine dosiaľ nakazená novým druhom koronavírusu," uviedol zmienený činiteľ, ktorého vo štvrtok citovala tlačová agentúra AFP.



Takmer každá iná krajina zaznamenala prípady nákazy novým druhom koronavírusu. Odhliadnuc od Číny, Južná Kórea zažila jedno z najhorších skorých prepuknutí choroby COVID-19, ktorú spúšťa daný vírus. Ochorenie si vo svete vyžiadalo už takmer 52.000 mŕtvych, vyplýva z výpočtov AFP na základe oficiálnych údajov.



Experti varujú, že KĽDR je vzhľadom na svoj slabý systém zdravotnej starostlivosti mimoriadne zraniteľná voči vírusu.



Americký armádny veliteľ v Južnej Kórei generál Robert Abrams vo štvrtok vyhlásil, že tvrdenie Pchjongjangu o absencii prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 je "lživé".



"Vychádzajúc zo spravodajských informácií vám môžem povedať, že ide o neprijateľné tvrdenie. KĽDR pristúpila na svojich hraničných priechodoch i vnútri útvarov k drakonickým opatreniam a robí presne to isté, čo všetci ostatní - pokúša za zamedziť šíreniu nákazy," uviedol Abrams.



Prebehlíci obviňujú Pchjongjang z utajovania šíriacej sa epidémie. Jeden z bývalých severokórejských lekárov, ktorý utiekol do Južnej Kórey, pre AFP povedal: "V KĽDR dochádza k mnohým úmrtiam, ale úrady vyhlasujú, že nejde o prípady súvisiace s koronavírusom."