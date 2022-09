Severná Kórea tvrdí, že Rusku zbrane nikdy neposlala, ani to neplánuje

Pchjongjang 22. septembra (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok uviedla, že nikdy nedodávala Rusku zbrane alebo muníciu a ani to v budúcnosti neplánuje. Vyplýva to z vyhlásenia nemenovaného severokórejského vojenského predstaviteľa, ktoré zverejnila štátna agentúra KCNA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



"Prednedávnom Spojené štáty a iné nepriateľsky ladené sily hovorili o 'porušovaní rezolúcie' Bezpečnostnej rady OSN, keď šírili fámy o predaji zbraní medzi KĽDR a Ruskom... Nikdy sme do Ruska zbrane ani muníciu nevyvážali a neplánujeme ich vyvážať," cituje KCNA popredného predstaviteľa severokórejského úradu pre vybavenie ministerstva obrany bez toho, aby ho menovala.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Vedant Patel totiž začiatkom septembra uviedol, že Rusko je v "procese nákupu miliónov rakiet a delostreleckých granátov od Severnej Kórey", ktoré plánuje použiť na Ukrajine.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby to vtedy označil za "potencionálny nákup", pričom uviedol, že nič "nenaznačuje tomu, že nákup bol dokončený a už vôbec nie tomu, že takéto zbrane sa na Ukrajine používajú".



Severná Kórea vo štvrtok upozornila Spojené štáty, aby "držali zavreté ústa" a prestali šíriť takéto klebety. "Nie je isté, z čoho tieto fámy, ktoré USA šíria, pramenia, no sú zamerané na pošpinenie obrazu KĽDR," uvádza nemenovaný predstaviteľ.



Ak by Severná Kórea dodávala zbrane Rusku, porušila by tak rezolúciu OSN, ktorá jej zakazuje dovážať alebo vyvážať zbrane. KĽDR však túto rezolúciu neuznáva, píše AP.



Severná Kórea sa v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu snaží posilniť svoje vzťahy s Ruskom, pričom z konfliktu na Ukrajine obviňuje Spojené štáty a odsudzuje západnú "hegemonickú politiku", čím odôvodňuje konanie Ruska na Ukrajine. KĽDR v júli tiež ako jediná krajina okrem Ruska a Sýrie uznala nezávislosť odštiepeneckých republík Doneckej a Luhanskej na východe Ukrajiny.