KĽDR tvrdí, že úspešne otestovala raketové motory na tuhé palivo

Soul 15. novembra (TASR) - Severná Kórea v stredu oznámila, že úspešne otestovala nové motory na tuhé palivo pre balistické rakety stredného doletu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Severokórejskí vedci otestovali prvostupňový a druhostupňový raketový motor na tuhé palivo v sobotu a v utorok, uviedla severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA. V správe však nešpecifikovala, kedy by mohol byť tento nový raketový systém dokončený.



Tieto testy sú dôležité pre ďalšie posilňovanie strategických útočných schopností severokórejskej armády vo svetle "nestabilného bezpečnostného prostredia a budúcej vojenskej situácie v regióne, v rámci ktorej budú nepriatelia zlomyseľnejší pri uzatváraní svojich tajných vojenský dohôd", uviedla KCNA.



Severokórejské rakety stredného doletu vrátane typu Hwasong-12 sú poháňané kvapalným palivom. Do týchto rakiet tak treba plniť palivo pred ich odpálením, pretože ním nemôžu byť naplnené príliš dlho. Rakety tohto doletu by mohli zasiahnuť až ostrov Guam, ktorý je súčasťou amerického územia v Tichom oceáne.



Rakety poháňané motormi s tuhým palivom možno rýchlejšie pripraviť na odpálenie, pričom sa jednoduchšie presúvajú a dajú sa aj ľahšie ukryť. Teoreticky je preto pre protivníka ťažšie tieto rakety detegovať a predísť ich štartu.



Napätie na Kórejskom polostrove dosahuje najvyššiu úroveň za posledné roky vzhľadom na časté predvádzanie zbraní Severnej Kórey, ktoré zahŕňa napríklad raketové skúšky i simulované útoky na juh polostrova.