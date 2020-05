Severná Kórea vraj prerušila rozhovory s USA do novembrových volieb

Moskva 20. mája (TASR) - Severná Kórea zastavila rozhovory so Spojenými štátmi dovtedy, pokým nebudú známe výsledky novembrových prezidentských volieb v USA. V stredu to novinárom povedal ruský veľvyslanec v Pchjongjangu, informuje agentúra AFP.



Americký prezident Donald Trump sa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom stretol trikrát na historických summitoch a vyjadril voči nemu obdiv, aj keď nádeje na dosiahnutie celkovej dohody upadli.



"Pokiaľ ide o dialóg s Washingtonom, ktorý momentálne považujú za zbytočný, zdá sa, že bol odložený aspoň do prezidentských volieb v USA," povedal veľvyslanec Alexander Macegora pre agentúru Interfax. "Uvidia, čo sa bude ďalej diať."



Severná Kórea (KĽDR) odpálila sériu rakiet v čase, keď žiada ústupky od Trumpovej vlády, ktorá opakuje, že medzinárodná sankcie voči Pchjongjangu by mali zostať v platnosti, pokým sa izolovaný komunistický režim úplne nezbaví jadrových zbraní.



Macegora uviedol, že očakáva časom obnovenie dialógu medzi Washingtonom a Pchjongjangom. Rusko podľa neho nevíta prerušenie týchto rozhovorov, ktoré by mohlo zvýšiť napätie v pohraničnom regióne.



"Je jasné, že Moskva nemôže byť spokojná s hlbokým zmrazením americko-severokórejského dialógu, ktoré so sebou prináša nebezpečie vystupňovania napätia v regióne susediacom s našou ďalekovýchodnou hranicou," povedal veľvyslanec. Kritizoval tiež americké sankcie voči KĽDR s tým, že bránia dodávkam kritického zdravotníckeho vybavenia Pchjongjangu.



Ruský prezident Vladimir Putin vyzval v marci na zmiernenie sankcií počas koronavírusovej pandémie. Lídrom krajín zo skupiny G20 povedal, že je to otázka "života a smrti".