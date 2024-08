Severná Kórea v decembri otvorí hranice pre zahraničných turistov

Pchjongjang 14. augusta (TASR) - Severná Kórea v decembri obnoví medzinárodný cestovný ruch v meste Samčijon na severovýchode a je možné, že aj vo zvyšku krajiny. V stredu to napísala agentúra Reuters, ktorá sa odvolávala na cestovné kancelárie, informuje TASR.



V KĽDR platia od začiatku pandémie COVID-19 prísne pravidlá pre vstup väčších skupín zahraničných turistov.



"Náš miestny partner nám potvrdil, že cestovný ruch v Samčijone a pravdepodobne aj vo zvyšku krajiny oficiálne obnovia v decembri 2024," oznámila na svojej internetovej stránke spoločnosť Koryo Tours so sídlom v Pekingu.



Minulý rok obnovila KĽDR medzinárodné letecké spojenia. Vo februári priletela do Severnej Kórey malá skupina ruských turistov na súkromnú prehliadku. Krajinu medzičasom navštívili aj vysokí zahraniční predstavitelia vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.



Severná Kórea však od roku 2020 nie je plne otvorená zahraničným turistom.



V Samčijone neďaleko čínskych hraníc buduje Severná Kórea tzv. "socialistickú utópiu". Samčijon má slúžiť ako "model vysoko civilizovaného horského mesta" s novými bytmi, hotelmi, lyžiarskym strediskom a obchodnými, kultúrnymi a zdravotníckymi zariadeniami, píše Reuters.