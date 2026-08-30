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Severná Kórea v rámci personálnych zmien odvolala ministra obrany
Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý dosiaľ pôsobil ako riaditeľ Všeobecného politického úradu Kórejskej ľudovej armády.
Autor TASR
Pchjongjang 30. augusta (TASR) - Severokórejská tlačová agentúra KCNA v nedeľu informovala o odvolaní ministra obrany v rámci personálnych zmien vo vrcholnom vojenskom vedení KĽDR, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.
KCNA uviedla, že počas sobotňajšieho zasadnutia pod vedením vodcu Kim Čong-una sa rozhodlo o „plánoch štrukturálnej reorganizácie“.
No Kwang-čol neprišiel len o funkciu ministra obrany, ale bol zároveň v rámci vedenia vládnucej strany degradovaný na nižšiu pozíciu „prvého zástupcu riaditeľa Oddelenia muničného priemyslu“.
Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý dosiaľ pôsobil ako riaditeľ Všeobecného politického úradu Kórejskej ľudovej armády.
Poradcu pre obranu Pak Čong-čona menovali do funkcie podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie a stal sa členom politického byra vládnucej strany.
Podľa AFP bolo oznámených niekoľko ďalších zmien. K týmto personálnym zmenám vo vedení došlo po ukončení spoločných cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Pchjongjang opakovane odsudzuje takéto cvičenia, ktoré označuje za prípravy na inváziu.
K záveru týchto manévrov došlo v niekoľkodňovom predstihu po rozhodnutí USA obmedziť rozsah cvičení. Americký prezident Donald Trump oznámil, že by sa mali výrazne skrátiť, keďže pôsobia „nevhodne a tiež nepriateľsky“ voči Severnej Kórei. KĽDR v reakcii na manévre vypálila približne desať balistických rakiet.
KCNA uviedla, že počas sobotňajšieho zasadnutia pod vedením vodcu Kim Čong-una sa rozhodlo o „plánoch štrukturálnej reorganizácie“.
No Kwang-čol neprišiel len o funkciu ministra obrany, ale bol zároveň v rámci vedenia vládnucej strany degradovaný na nižšiu pozíciu „prvého zástupcu riaditeľa Oddelenia muničného priemyslu“.
Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý dosiaľ pôsobil ako riaditeľ Všeobecného politického úradu Kórejskej ľudovej armády.
Poradcu pre obranu Pak Čong-čona menovali do funkcie podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie a stal sa členom politického byra vládnucej strany.
Podľa AFP bolo oznámených niekoľko ďalších zmien. K týmto personálnym zmenám vo vedení došlo po ukončení spoločných cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Pchjongjang opakovane odsudzuje takéto cvičenia, ktoré označuje za prípravy na inváziu.
K záveru týchto manévrov došlo v niekoľkodňovom predstihu po rozhodnutí USA obmedziť rozsah cvičení. Americký prezident Donald Trump oznámil, že by sa mali výrazne skrátiť, keďže pôsobia „nevhodne a tiež nepriateľsky“ voči Severnej Kórei. KĽDR v reakcii na manévre vypálila približne desať balistických rakiet.