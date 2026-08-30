Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Zahraničie

Severná Kórea v rámci personálnych zmien odvolala ministra obrany

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý dosiaľ pôsobil ako riaditeľ Všeobecného politického úradu Kórejskej ľudovej armády.

Autor TASR
Pchjongjang 30. augusta (TASR) - Severokórejská tlačová agentúra KCNA v nedeľu informovala o odvolaní ministra obrany v rámci personálnych zmien vo vrcholnom vojenskom vedení KĽDR, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

KCNA uviedla, že počas sobotňajšieho zasadnutia pod vedením vodcu Kim Čong-una sa rozhodlo o „plánoch štrukturálnej reorganizácie“.

No Kwang-čol neprišiel len o funkciu ministra obrany, ale bol zároveň v rámci vedenia vládnucej strany degradovaný na nižšiu pozíciu „prvého zástupcu riaditeľa Oddelenia muničného priemyslu“.

Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý dosiaľ pôsobil ako riaditeľ Všeobecného politického úradu Kórejskej ľudovej armády.

Poradcu pre obranu Pak Čong-čona menovali do funkcie podpredsedu Ústrednej vojenskej komisie a stal sa členom politického byra vládnucej strany.

Podľa AFP bolo oznámených niekoľko ďalších zmien. K týmto personálnym zmenám vo vedení došlo po ukončení spoločných cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. Pchjongjang opakovane odsudzuje takéto cvičenia, ktoré označuje za prípravy na inváziu.

K záveru týchto manévrov došlo v niekoľkodňovom predstihu po rozhodnutí USA obmedziť rozsah cvičení. Americký prezident Donald Trump oznámil, že by sa mali výrazne skrátiť, keďže pôsobia „nevhodne a tiež nepriateľsky“ voči Severnej Kórei. KĽDR v reakcii na manévre vypálila približne desať balistických rakiet.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

Prezident: Nemusíme sa báť o budúcnosť, máme sa o koho oprieť

Prehľad Sky News nezvestných po ničivých povodniach v Nepále