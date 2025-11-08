< sekcia Zahraničie
Severná Kórea varuje pred ďalšími ofenzívnymi akciami
Juhokórejské ozbrojené sily raketový test vykonaná armádou KĽDR ostro odsúdili.
Autor TASR
Soul 8. novembra (TASR) – Minister obrany Severnej Kórey No Kwang-čchol v sobotu varoval, že po nedávnom odpálení balistickej rakety KĽDR budú nasledovať ďalšie „ofenzívne akcie“. Touto vyhrážkou minister reagoval na kritiku, ktorú jej po poslednom teste adresovali Južná Kórea a Spojené štáty, informovala agentúra AFP.
Svoj posledný raketový test vykonala Severná Kórea v piatok, len niečo vyše týždňa po tom, čo prezident USA Donald Trump počas svojej návštevy v ázijskom regióne vyjadril záujem o stretnutie s vodcom Severnej Kórey Kim Čong-unom.
Pchjongjang na túto ponuku nereagoval. Minister No v sobotu - naopak - slovne zaútočil na USA, keď uviedol, že Washington „sa stal drzo agresívnym vo svojich vojenských krokoch ohrozujúcich bezpečnosť KĽDR“ a že „úmyselne eskaluje politické a vojenské napätie v regióne“. „Ukážeme ďalšie ofenzívne akcie proti hrozbám nepriateľov,“ citovala ministra oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA.
Minister KĽDR zrejme narážal na udalosť zo stredy, keď do juhokórejského prístavného mesta Pusan vplávala americká jadrová lietadlová loď USS George Washington.
Podľa oficiálnych vyjadrení išlo o logistickú podporu a odpočinok posádky, severokórejský minister však deklaroval, že prítomnosť tejto lode „ďalej eskaluje napätie na Kórejskom polostrove“. Kritizoval aj stredajšiu návštevu ministra obrany Petea Hegsetha v demilitarizovanej zóne medzi Južnou a Severnou Kóreou, ktorá mala podľa neho za cieľ „podnecovať vojenskú hysteriu“.
Veliteľstvo amerických jednotiek v Tichomorí v piatok uviedlo, že najnovší balistický test Severnej Kórey „len eskaluje destabilizujúci vplyv“ činov Pchjongjangu.
Juhokórejské ozbrojené sily raketový test vykonaná armádou KĽDR ostro odsúdili. V tlačovej správe Soul vyzval Severnú Kóreu, aby „ihneď zastavila všetky akcie, ktoré zvyšujú napätie medzi oboma Kóreami“.
Nemenovaní poslanci juhokórejského parlamentu s odvolaním sa na správy tajných služieb tento týždeň uviedli, že Pchjongjang je podľa dostupných informácií pripravený promptne uskutočniť siedmu jadrovú skúšku, ak sa tak vodca Kim rozhodne.
