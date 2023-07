Severná Kórea vypálila do Japonského mora dve balistické rakety

Pchjongjang/Soul 18. júla (TASR) - Severná Kórea vystrelila v noci na stredu do vôd Japonského mora dve balistické rakety krátkeho doletu, informovala juhokórejská armáda. Správa prišla len niekoľko hodín po tom, čo americká jadrová ponorka prvýkrát za posledné desaťročia navštívila prístav v Južnej Kórei.



Podľa zboru náčelníkov štábov juhokórejskej armády boli rakety vystrelené v stredu v skorých ranných hodinách z oblasti severokórejskej metropoly Pchjongjang. Predtým, než strely dopadli do Japonského mora, nachádzajúceho sa pri východnom pobreží Kórejského polostrova, preleteli približne 550 kilometrov.



Soul najnovšie odpálenie severokórejských rakiet odsúdil ako provokáciu a jasné porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Podľa japonského ministerstva obrany strely zrejme dopadli do mora mimo exkluzívnej ekonomickej zóny Japonska.



Soul a Washington v posledných mesiacoch posilňujú obrannú spoluprácu vzhľadom na stúpajúce napätie na Kórejskom polostrove.



V utorok sa konalo prvé stretnutie tzv. Poradnej skupiny pre jadrové otázky (NCG), ktorá má zlepšiť koordináciu medzi USA a Južnou Kóreou v jadrových otázkach a zvýšiť pripravenosť na prípadný útok zo strany Severnej Kórey. Na jej zriadení sa dohodli lídri USA a Kórey už v apríli.



Poradná skupina v utorok tiež oznámila, že americká jadrová ponorka USS Kentucky je na návšteve prístavu Pusan, prvýkrát od roku 1981. Ponorka je vybavená balistickými raketami schopnými niesť jadrové hlavice. Očakávalo sa, že na to Severná Kórea dôrazne zareaguje.