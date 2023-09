Severná Kórea vypálila balistickú raketu, oznámila armáda v Soule

Soul/Pchjongjang 13. septembra (TASR) - Severná Kórea (KĽDR) vypálila v stredu najmenej jednu balistickú raketu, oznámila juhokórejská armáda. Stalo sa to práve počas návštevy vodcu KĽDR Kim Čong-una na návšteve Ruska, kde sa má stretnúť s prezidentom Vladimirom Putinom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Severná Kórea vypálila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru," uviedlo vrchné veliteľstvo juhokórejskej armády v Soule. Spomenuté more je tiež známe ako Japonské more.



Medzinárodné spoločenstvo má obavy, že Kim a Putin na summite zrejme uzavrú zbrojnú dohodu, ktorá pomôže Moskve vo vojne na Ukrajine.



Vrchné veliteľstvo juhokórejskej armády zatiaľ neoznámilo, ako ďaleko zbraň doletela, píše agentúra AP.



Kim využíva sústreďovanie zahraničia na vojnu na Ukrajine tak, že zrýchľuje vývoj svojich zbraní - v rámci tohto procesu vypálil rôzne druhy striel od začiatku roka 2022 už vyše 100-krát.