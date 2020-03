Severná Kórea vypálila do Japonského mora neidentifikovaný projektil

Soul 21. marca (TASR) - Severná Kórea vypálila v sobotu ráno (miestneho času) prinajmenšom jeden neidentifikovaný projektil smerom do Japonského mora. Oznámil to generálny štáb juhokórejskej armády, ktorého údaje prevzali tlačové agentúry Johnhap, DPA i AFP.



Podobné vypálenie projektilov zo Severnej Kórey bolo zaznamenané aj v posledných týždňoch, a to 2. a 9. marca. Podľa vyhlásenia Japonska išlo v týchto prípadoch zrejme o balistické rakety.



Ešte minulý rok Severná Kórea uskutočnila 13 raketových testov. Najnovšej paľbe predchádzalo dlhšie prerušenie rokovaní o odzbrojení medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.