Severná Kórea vypálila do Japonského mora dve balistické rakety krátke

Soul 21. marca (TASR) - Severná Kórea vypálila v sobotu ráno smerom do Japonského mora dve balistické rakety krátkeho doletu. Tlačové agentúry Johnhap a AFP to uviedli s odvolaním sa vyhlásenie juhokórejskej armády.



Generálny štáb v Soule spočiatku informoval, že zaznamenal vypálenie prinajmenšom jedného neidentifikovaného projektilu zo Severnej Kórey. Podľa novšej správy išlo o dve balistické rakety krátkeho doletu, vypálené zo severokórejskej provincie Severný Pchjongan.



"Naša armáda sleduje situáciu pre prípad ďalších odpalov a zostáva v stave pohotovosti," vyhlásila juhokórejská armáda bez doplnenia podrobností.



Podobné vypálenie projektilov zo Severnej Kórey bolo zaznamenané aj v posledných týždňoch, a to 2. a 9. marca. Pchjongjang vtedy vyhlásil, že uskutočnil cvičenia "diaľkového delostrelectva", podľa vyhlásenia Japonska však išlo zrejme o balistické rakety.



Ešte minulý rok Severná Kórea uskutočnila 13 raketových testov. Najnovšej paľbe predchádzalo dlhšie prerušenie rokovaní o odzbrojení medzi Severnou Kóreou a Spojenými štátmi.



Krátko pred tým, ako sa objavila správa o sobotňajšom vypálení rakiet, informovala severokórejská oficiálna tlačová agentúra o zvolaní zasadnutia tamojšieho parlamentu (Najvyššieho ľudového zhromaždenia), naplánovaného na 10. apríla.



Severokórejský vodca Kim Čong-un vo svojom novoročnom posolstve varoval, že v blízkej budúcnosti predstaví "novú strategickú zbraň". Podľa expertov, na ktorých odkazuje Jonhap, by mohlo ísť o zdokonalený typ medzikontinentálnej balistickej rakety alebo balistickú raketu odpaľovanú z ponorky.