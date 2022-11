Severná Kórea vypálila do mora ďalšiu raketu

Soul 3. novembra (TASR) - Severná Kórea vypálila vo štvrtok do mora ďalšiu raketu, uviedli spoločne Južná Kórea i Japonsko. Celkový počet striel vypálených vo štvrtok Severnou Kóreou sa tak vyšplhal na najmenej štyri. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a Jonhap.



"Severná Kórea vypálila nešpecifikovanú balistickú strelu," uviedol juhokórejský zbor náčelníkov štábov. Kancelária japonského premiéra sa taktiež domnieva, že išlo o balistickú raketu.



K odpáleniu tejto poslednej rakety došlo vo štvrtok večer miestneho času krátko po tom, čo Severná Kórea hrozila odvetou v reakcii na predĺženie vzdušného vojenského cvičenia, ktoré spoločne usporadúva juhokórejská a americká armáda. Tieto manévre boli pritom predĺžené v reakcii na opakované odpaľovanie rakiet Severnou Kóreou.



KĽDR vo štvrtok už skôr odpálila do mora dve rakety krátkeho dosahu a jednu medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM), ktorá vyvolala letecký poplach na severe Japonska. Podľa juhokórejskej armády sa však let tejto rakety nevydaril.



Severná Kórea za uplynulých 24 hodín vypálila viac striel, ako za celý rok 2017. Podľa pozorovateľov to zrejme súvisí práve s doteraz najväčšími spoločnými cvičeniami armád Južnej Kórey a USA. Hoci juhokórejská a americká armáda usporadúvajú spoločné manévre už celé roky, vždy rozhnevajú Severnú Kóreu, ktorá ich vníma ako prípravu na vojnu.