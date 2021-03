Severná Kórea údajne vypálila niekoľko rakiet krátkeho doletu

Soul 24. marca (TASR) - Severná Kórea cez víkend obnovila testovanie rakiet krátkeho doletu. Došlo k tomu po tom, čo Pchjongjang kritizoval Spojené štáty za pokračovanie spoločných vojenských cvičení s Južnou Kóreou. Informoval o tom v utorok denník The Washington Post s odvolaním sa na ľudí oboznámených so situáciou.



Agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa uviedla, že Severná Kórea v nedeľu vypálila dve bližšie nešpecifikované rakety.



Túto správu však podľa agentúry Jonhap nebolo možné okamžite overiť. Ak sa táto informácia potvrdí, znamenalo by to obnovenie vojenských provokácií zo strany Severnej Kórey, ktorá sa od začiatku roka 2020 v čase pandémie koronavírusu zdržiavala útočnosti.



Rezolúcie OSN zakazujú Severnej Kórei testovanie balistických rakiet, ktoré môžu v závislosti od ich konštrukcie niesť aj jadrové hlavice.