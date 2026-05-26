Severná Kórea vypálila projektil do Žltého mora
Autor TASR,aktualizované
Soul 26. mája (TASR) - Severná Kórea v utorok vypálila najmenej jeden „neidentifikovaný projektil“ do Žltého mora, uviedla juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) oznámil, že analyzuje podrobnosti odpalu. Žiadne ďalšie informácie neboli bezprostredne známe.
Agentúra AP informuje, že k tomuto incidentu došlo po tom, čo Severná Kórea 19. apríla vystrelila smerom k Japonskému moru viacero rakiet s krátkym doletom.
Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, vyprovokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.
