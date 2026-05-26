Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Zahraničie

Severná Kórea vypálila projektil do Žltého mora

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Obrist

Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) oznámil, že analyzuje podrobnosti odpalu. Žiadne ďalšie informácie neboli bezprostredne známe.

Autor TASR
,aktualizované 
Soul 26. mája (TASR) - Severná Kórea v utorok vypálila najmenej jeden „neidentifikovaný projektil“ do Žltého mora, uviedla juhokórejská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) oznámil, že analyzuje podrobnosti odpalu. Žiadne ďalšie informácie neboli bezprostredne známe.

Agentúra AP informuje, že k tomuto incidentu došlo po tom, čo Severná Kórea 19. apríla vystrelila smerom k Japonskému moru viacero rakiet s krátkym doletom.

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, vyprovokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.
.

Neprehliadnite

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene

KOMENTÁR: Môže byť zbieranie plastových fliaš z košov podnikaním?

RUMANSKÝ: Pomáha mi mentálna koučka, dokáže ma upokojiť