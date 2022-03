Severná Kórea vypálila neidentifikovanú strelu

Soul 5. marca (TASR) - Severná Kórea vypálila v sobotu najmenej jednu "neidentifikovanú strelu". Tvrdí to juhokórejská armáda, z ktorej vyhlásenia citovala tlačová agentúra AFP. Podľa nej ide už o deviaty zbraňový test KĽDR v tomto roku.



"Severná Kórea vypálila východným smerom neidentifikovanú strelu," uviedlo vo vyhlásení hlavné velenie juhokórejskej armády bez poskytnutia ďalších detailov.



Táto skúška prichádza iba niekoľko dní pred prezidentskými voľbami v Južnej Kórei, všíma si tlačová agentúra DPA.



Organizácia Spojených národov (OSN) zakazuje KĽDR, samozvanej jadrovej veľmoci, testovanie balistických striel, z ktorých niektoré sú schopné niesť i jadrové hlavice.



Pchjongjang vykonal v januári bezprecedentných sedem skúšok zbraní vrátane svojej najsilnejšej rakety od roku 2017, keď severokórejský vodca Kim Čong-un vtedy provokoval vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa sériou zbraňových testov.



Diplomatické vzťahy medzi Washingtonom a Pchjongjangom odvtedy upadajú; KĽDR napriek prísnym medzinárodným sankciám zdvojnásobila rozvoj svojich vojenských kapacít.



Severná Kórea v januári pohrozila zrušením svojho moratória na testovanie ďalekonosných a jadrových zbraní. Pchjongjang v pondelok vyhlásil, že uskutočnil "veľmi dôležitý" test v súvislosti s vývojom prieskumnej družice. Stalo sa tak iba deň po tom, ako Soul uviedol, že zaznamenal odpálenie severokórejskej balistickej strely.



Analytici všeobecne predpokladali, že Pchjongjang bude chcieť vyťažiť z odvrátenia pozornosti USA na pozadí ruského vpádu na Ukrajinu a uskutočniť viac zbraňových skúšok.



Severná Kórea vo februári obvinila Spojené štáty z toho, že sú "hlavnou príčinou" ukrajinskej krízy. Ministerstvo zahraničných vecí KĽDR vo svojom vyhlásení uviedlo, že Washington sa "mieša" do vnútorných záležitostí iných krajín, keď mu to vyhovuje.



Odborníci tvrdia, že Pchjongjang by mohol na vykonanie rozsiahlejšej skúšky zbraní využiť príležitosť v podobe 110. výročia narodenia severokórejského politického vodcu Kim Ir-sena, ktoré si obyvatelia KĽDR pripomenú 15. apríla.