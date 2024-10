Severná Kórea vyslala asi 20 balónov s odpadom smerom nad Južnú Kóreu

Soul 20. októbra (TASR) - Severná Kórea od sobotňajšej noci vypustila smerom do Južnej Kórey asi 20 balónov s nákladom odpadkov. V nedeľu to uviedla juhokórejská armáda, TASR informuje podľa agentúry YNA.



Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že v pohraničnej oblasti sa našla časť nákladu balónov. Išlo o domový odpad, prevažne papier a plasty, ktorý neobsahoval žiadne nebezpečné látky.



Počet nájdených vecí nemusí nevyhnutne zodpovedať počtu balónov, pretože náklad každého balónu s priemerom 2 až 4 metre obsahuje niekoľko menších vrecúšok.



Od konca mája Kórejská ľudovodemokratická republika vypustila do Južnej Kórey viac ako 5.000 balónov s odpadom ako odvetu na letáky s kritikou totalitného režimu na severe, ktoré vypustili z juhu aktivisti a severokórejskí prebehlíci.