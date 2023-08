Severná Kórea vyzvala na prehĺbenie obrannej spolupráce s Ruskom

Moskva 15. augusta (TASR) - Rusko a Severná Kórea hájili v utorok bližšiu vzájomnú spoluprácu v obrannom sektore. Ide o najnovšiu ukážku prehlbujúcich sa vzťahov medzi dvomi krajinami stojacimi proti Spojeným štátom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Rusko a Severná Kórea sa stále viac izolujú od Západu a od začiatku invázie na Ukrajinu vlani vo februári sa ich vzťahy prehĺbili.



Severokórejský vodca Kim Čong-un pritom v utorok poukázal na "potrebu ďalšieho vývoja taktickej a strategickej spolupráce a interakcie medzi" Moskvou a Pchjongjangom v oblasti obrany a bezpečnosti. Podľa ruskej štátnej agentúry RIA Novosti sa to uvádza vo vyhlásení severokórejského ministra obrany.



Na prehĺbenie vzťahov medzi Moskvou a Pchjongjangom, vyzval v utorok aj ruský prezident Vladimir Putin. Uviedol to v telegrame zaslanom severokórejskému vodcovi Kim Čong-unovi pri príležitosti severokórejského Dňa oslobodenia.



"Som presvedčený, že budeme pokračovať v budovaní bilaterálnej spolupráce vo všetkých oblastiach pre blaho našich národov, v záujme posilnenia stability a bezpečnosti na Kórejskom polostrove a v celom regióne severovýchodnej Ázie," uviedol Putin.



Putin a Kim Čong-un sa takto vyjadrili po tom, čo ruský minister obrany Sergej Šojgu vyzdvihol na stretnutí so svojím severokórejským náprotivkom Kang Sun-namom v Pchjongjangu partnerstvo Ruska a Severnej Kórey.



Podľa amerického ministra zahraničných vecí Antonyho Blinkena pritom Šojgu vycestoval do Severnej Kórey, aby Rusku zaistil dodávky zbraní a pomohol tak ruským silám bojujúcim na Ukrajine.