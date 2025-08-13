< sekcia Zahraničie
Severná Kórea začala oslavovať 80. výročie nezávislosti
Kórejská ľudovodemokratická republika je jedinou komunistickou krajinou, kde vládne od roku 1948 jedna dynastia.
Autor TASR
Soul 13. augusta (TASR) - V Severnej Kórei sa v stredu začala séria podujatí organizovaných pri príležitosti nadchádzajúceho 80. výročia nezávislosti. S odvolaním sa na severokórejské štátne médiá o tom informovala agentúra Jonhap, píše TASR.
Agentúra Jonhap doplnila, že Južná aj Severná Kórea si v piatok pripomenú 80. výročie oslobodenia od japonskej koloniálnej nadvlády z rokov 1910–45. V KĽDR je v súvislosti s bojom za nezávislosť oslavovaný zakladateľ štátu Kim Ir-sen a ním založený režim toto výročie zvyčajne využíva na posilnenie lojality k vládnucej rodine.
V utorok sa v Pchjongjangu konal otvárací ceremoniál výstavy známok na oslavu tohto výročia, informovala Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA). Výstava predstavuje známky zobrazujúce rodinu Kimovcov – od zakladateľa Kim Ir-sena až po jeho syna Kim Čong-ila a vnuka Kim Čong-una – a ich úspechy pri budovaní štátu a posilňovaní vojenských síl, uviedla KCNA.
Podľa KCNA sa od minulého týždňa koná aj ďalšia fotografická výstava oslavujúca výročie, ktorá predstavuje snímky Kim Ir-sena z čias protijaponského hnutia za nezávislosť, kľúčové momenty z obdobia vlády Kim Čong-una či vypustenie prvej severokórejskej vojenskej prieskumnej družice v roku 2023.
Návštevníci výstavy si takto pripomínajú „výnimočnosť“ Kim Čong-una, uviedla KCNA, pričom súčasného vodcu opísala ako človeka, ktorý „svojím úplne autonómnym presvedčením a odvahou pozdvihol dôstojnosť našej republiky na najvyššiu úroveň“.
KCNA doplnila, že pracujúci po celej krajine okrem toho navštevujú historické múzeá, ako aj Cintorín národných hrdinov, aby si pripomenuli protijaponský boj zakladateľa KĽDR Kim Ir-sena.
Kórejská ľudovodemokratická republika je jedinou komunistickou krajinou, kde vládne od roku 1948 jedna dynastia. Kim Ir-sen, vlastným menom Kim Song-džu, bol politickým vodcom Severnej Kórey od jej vzniku až do svojej smrti v roku 1994. V KĽDR vybudoval komunistický totalitný režim a severokórejská propaganda vytvorila okolo neho silný kult osobnosti. Po jeho smrti prevzal moc jeho syn Kim Čong-il, ktorý vládol do 17. decembra 2011. Následne ho nahradil jeho vnuk Kim Čong-un.
