Severná Kórea znova odpálila do mora balistické strely

Soul 10. marca (TASR) - Severná Kórea v pondelok vystrelila viacero neidentifikovaných balistických rakiet smerom k Žltému moru, oznámila juhokórejská armáda. Došlo k tomu v čase, keď sa začali cvičenia amerických a juhokórejských síl. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Jonhap.



Podľa Zboru náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády boli strely vypálené z provincie Hwanghe. "Naša armáda posilní dozor a bude udržiavať plnú pripravenosť v úzkej spolupráci so Spojenými štátmi," dodal JCS.



Južná Kórea a Spojené štáty v pondelok začali veľké každoročné vojenské cvičenia známe ako Freedom Shield. Spojenci pravidelne organizujú spoločné cvičenia, ktoré označujú za obranné.



Spomínané cvičenia však podľa AFP znepokojujú Pchjongjang, ktorý ich považuje za nácvik invázie. Pravidelne na tieto cvičenia reaguje vlastnými skúškami zbraní.



Severná Kórea v pondelok označila cvičenia za agresívny a konfrontačný nácvik vojny. "Toto je nebezpečný provokatívny čin, ktorý vedie k vyhrotenej situácii na Kórejskom polostrove a ktorý môže vyvolať fyzický konflikt medzi oboma stranami prostredníctvom jediného náhodného výstrelu," uviedlo severokórejské ministerstvo zahraničných vecí, informuje agentúra KCNA.



Minulý týždeň Pchjongjang obvinil Washington z "politických a vojenských provokácií" po tom, čo do juhokórejského prístavu Pusan priplávala americká lietadlová loď USS Carl Vinson.



Cvičenie Freedom Shield 2025, ktoré potrvajú do 20. marca, budú podľa vyhlásenia USA zahŕňať "živý, virtuálny a terénny výcvik".



Najnovšie cvičenia začali len pár dní po tom, čo počas spoločného vojenského cvičenia Soulu a Washingtonu s ostrou streľbou v blízkosti hraníc Južnej so Severnou Kóreou dve juhokórejské stíhačky omylom zhodili osem bômb na dedinu. Pri incidente bolo podľa juhokórejskej armády zranených 31 osôb vrátane civilistov a vojenského personálu.