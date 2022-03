Severná Kórea zrejme opäť odpálila balistickú strelu

Pchjongjang 24. marca (TASR) - Severná Kórea odpálila vo štvrtok zo svojho východného pobrežia smerom k moru "neidentifikovateľnú strelu". Informovali o tom armády Južnej Kórey i Japonska, podľa ktorého mohlo ísť o test balistickej rakety. TASR správu prevzala od agentúr Reuters a AFP.



"Severná Kórea vypálila neidentifikovateľnú strelu smerom na východ," uviedol generálny štáb juhokórejských ozbrojených síl s tým, že zrejme išlo a raketu dlhého doletu alebo medzikontinentálnu balistickú strelu. Ak by to tak bolo, išlo by podľa Reuters v KĽDR o test najväčšej rakety od roku 2017.



Japonská vláda taktiež nahlásila odpálenie strely z územia Severnej Kórey, pričom uviedla, že mohlo ísť o balistickú strelu. Japonsko predpokladá, že vypálená strela dopadla do zóny jeho ekonomického záujmu.



Ide tak zrejme o prvý test rakety, odkedy minulý týždeň pri ďalšom pravdepodobnom teste explodovala raketa počas letu. V stredu 16. marca totiž Severná Kórea vypálila taktiež zrejme balistickú strelu, ktorá podľa armády Južnej Kórey zrejme vybuchla nad Pchjongjangom krátko po odpálení. Stalo sa tak krátko po tom, ako sa objavili správy, že Severná Kórea sa chystá otestovať svoju zatiaľ najväčšiu strelu. V prípade neúspešného testu tak podľa analýz mohlo vtedy ísť o strelu Hwasong 17, teda nový medzikontinentálny balistický systém, ktorý nebol nikdy predtým otestovaný.



Severná Kórea od začiatku tohto roka uskutočnila niekoľko skúšok rakiet, ktoré môžu niesť jadrovú hlavicu, čo je v rozpore s rezolúciami OSN.