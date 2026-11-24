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Severná Kórea zvažuje zatvorenie švajčiarskeho diplomatického úradu
Vyhlásenie Kim Jo-čong zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA.
Autor TASR
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Pchjongjang 24. novembra (TASR) - Vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Jo-čong v utorok pohrozila zatvorením švajčiarskeho diplomatického úradu v rámci odvetného opatrenia za nové sankcie, ktoré táto európska krajina uvalila na Medzinárodný detský tábor Songdowon. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Vyhlásenie Kim Jo-čong zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA. Sestra severokórejského vodcu v ňom odsúdila nové švajčiarske sankcie voči táboru Songdowon, ktorý sa koná v meste Wonsan a ktorý navštevujú aj čínske a ruské deti. Podľa jej slov tento čin porušuje suverenitu krajiny a prejavuje nepriateľstvo voči Pchjongjangu, píše agentúra Reuters.
„Som toho názoru, že švajčiarsky diplomatický úrad samovoľne stratil opodstatnenie svojej existencie,“ uviedla Kim Jo-čong.
„Nášmu ministerstvu zahraničných vecí odporučím, aby v priebehu niekoľkých dní dôkladne preskúmalo otázku stiahnutia švajčiarskeho diplomatického zastúpenia z Pchjongjangu a prijalo príslušné opatrenia,“ dodala.
Švajčiarsko uvalilo na tábor sankcie 4. novembra a obvinilo ho z účasti na „presune ukrajinských detí z dočasne okupovaných regiónov Ukrajiny“ do Severnej Kórey a z napomáhania „snahám, ktorých cieľom je ideologické ovplyvňovanie a rusifikácia ukrajinských detí“.
Diplomatický úrad Švajčiarska bol v KĽDR formálne otvorený len nedávno, na konci októbra. Podlieha švajčiarskemu veľvyslanectvu v Pekingu, ktoré zabezpečuje diplomatické a konzulárne vzťahy so Severnou Kóreou.
Oficiálne otvorenie úradu prišlo v čase, kedy KĽDR navštívil švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis a v Pchjongjangu diskutoval o normalizácií vzťahov. Podľa AFP išlo o prvú návštevu švajčiarskeho ministra v krajine od roku 2003.
Agentúra zdôrazňuje, že Švajčiarsko je jednou z mála západných krajín, ktoré udržiavajú dialóg s KĽDR. Pchjongjang má svoje veľvyslanectvo v Berne.
Vyhlásenie Kim Jo-čong zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA. Sestra severokórejského vodcu v ňom odsúdila nové švajčiarske sankcie voči táboru Songdowon, ktorý sa koná v meste Wonsan a ktorý navštevujú aj čínske a ruské deti. Podľa jej slov tento čin porušuje suverenitu krajiny a prejavuje nepriateľstvo voči Pchjongjangu, píše agentúra Reuters.
„Som toho názoru, že švajčiarsky diplomatický úrad samovoľne stratil opodstatnenie svojej existencie,“ uviedla Kim Jo-čong.
„Nášmu ministerstvu zahraničných vecí odporučím, aby v priebehu niekoľkých dní dôkladne preskúmalo otázku stiahnutia švajčiarskeho diplomatického zastúpenia z Pchjongjangu a prijalo príslušné opatrenia,“ dodala.
Švajčiarsko uvalilo na tábor sankcie 4. novembra a obvinilo ho z účasti na „presune ukrajinských detí z dočasne okupovaných regiónov Ukrajiny“ do Severnej Kórey a z napomáhania „snahám, ktorých cieľom je ideologické ovplyvňovanie a rusifikácia ukrajinských detí“.
Diplomatický úrad Švajčiarska bol v KĽDR formálne otvorený len nedávno, na konci októbra. Podlieha švajčiarskemu veľvyslanectvu v Pekingu, ktoré zabezpečuje diplomatické a konzulárne vzťahy so Severnou Kóreou.
Oficiálne otvorenie úradu prišlo v čase, kedy KĽDR navštívil švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis a v Pchjongjangu diskutoval o normalizácií vzťahov. Podľa AFP išlo o prvú návštevu švajčiarskeho ministra v krajine od roku 2003.
Agentúra zdôrazňuje, že Švajčiarsko je jednou z mála západných krajín, ktoré udržiavajú dialóg s KĽDR. Pchjongjang má svoje veľvyslanectvo v Berne.