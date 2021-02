Hraničné kontroly tovaru v severoírskych prístavoch zastavili

Londýn 2. februára (TASR) – Severné Írsko pozastavilo pobrexitové kontroly zvieracích produktov na svojich hraniciach a odvolalo pracovníkov z dvoch prístavov v krajine po tom, čo personál začal dostávať vyhrážky. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Severoírska vláda uviedla, že v prístavoch miest Belfast a Larne zastavila inšpekcie "v záujme zachovania zdravia zamestnancov". Zástupca náčelníka policajného zboru v Severnom Írsku Mark McEwan priblížil, že polícia posilnila hliadky, aby tak "uistila personál i miestnu komunitu".



V oblasti prístavného mesta Larne, ležiacom približne 32 kilometrov severovýchodne od Belfastu, sa totiž objavili grafiti súvisiace s pobrexitovými napätými vzťahmi, ktoré pohraničných pracovníkov označovali za ciele. Tamojší starosta ich nazval "hlboko znepokojivými grafitmi, ktoré výrazne prispievajú k zvýšeniu napätia v komunite".



Keďže Británia na konci roku 2020 opustila EÚ, na tovar prepravovaný medzi Spojeným kráľovstvom a euroblokom boli znova zavedené colné a veterinárne kontroly. Takéto kontroly sa týkajú i britského tovaru smerujúceho do Severného Írska, pretože to hraničí s Írskom, ktoré je naďalej členským štátom EÚ.



Otvorené hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou sú kľúčovým faktorom mierového procesu, ktorý ukončil dlhoročné násilnosti v regióne. Po tom, čo Británia vystúpila z EÚ, bolo jediným spôsobom, ako zabrániť kontrolám na tejto hranici, zaistiť, že Severné Írsko bude dodržiavať isté pravidlá Európskej únie. Severné Írsko tak aj po brexite zostáva súčasťou jednotného európskeho trhu. Znamená to však kontroly na hraniciach medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.



Voči tomuto rozhodnutiu však protestujú probritskí politici Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorí tvrdia, že sa tým de facto vytvorila hranica na mori medzi Severným Írskom a Britániou. Polícia varovala, že vzniknuté napätie môžu využiť násilné skupiny britských lojalistov.



Dohoda o obchode a spolupráci Európskej únie a Spojeného kráľovstva upravuje ich hospodárske vzťahy od 1. januára 2021. Koncom roka 2020 totiž prestalo platiť prechodné obdobie, počas ktorého bola Británia súčasťou jednotného trhu a colnej únie. Jej kľúčovou súčasťou boli otvorené hranice medzi Severným Írskom a členskou krajinou EÚ Írskom. To však znamená, že tovar z Británie môže byť v Severnom Írsku podrobený osobitným kontrolám, ak existuje riziko, že môže byť následne prepravený do EÚ cez zmieňované otvorené hranice.



Minulý týždeň EÚ pohrozila zákazom vývozu vakcín proti koronavírusu do Severného Írska v rámci snahy zabezpečiť dostatok vakcín pre samotný euroblok. Ak by sa tak stalo, v Írsku by bola zavedená tvrdá hranica, pritom presne tomuto scenáru sa malo zabrániť brexitovou dohodou. EÚ od týchto plánov upustila po tom, čo ich skritizovali britskí, írski a severoírski politici.