Severné Írsko po 12 rokoch znížilo stupeň teroristického ohrozenia

Belfast 22. marca (TASR) - Stupeň teroristického ohrozenia v Severnom Írsku sa prvýkrát po 12 rokoch znížil zo "závažného" na "významný". V utorok to oznámila britská vláda. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Britský minister pre Severné Írsko Brandon Lewis oznámil, že britská tajná služba MI5 sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť po tom, čo krajina dosiahla v úsilí o mier v provincii značný pokrok. Dodal však, že obyvatelia by nemali strácať ostražitosť, lebo v Severnom Írsku sa stále nachádza menšina, ktorá chce provincii škodiť.



Spojené kráľovstvo zaviedlo päť stupňov teroristického ohrozenia – kritický, závažný, významný, mierny a nízky. O aktuálnom stupni rozhoduje Centrum pre analýzu terorizmu a MI5.



Severné Írsko čelilo sektárskemu násiliu v 60. – 90. rokoch minulého storočia v súvislosti s britskou nadvládou. Počas tohto obdobia, označovaného aj ako "The Troubles", sa Británia aj Severné Írsko stali dejiskom násilností a nepokojov medzi proírskymi republikánmi a britskými bezpečnostnými silami. V roku 1998 konflikt ukončila Veľkopiatková dohoda.



Napätie v Severnom Írsku začalo opäť rásť po odchode Británie z Európskej únie v súvislosti s pobrexitovými dohodami upravujúcimi miestny obchod. Hnev z nedostatku tovarov a neistota podnikateľov vyústili do potýčok medzi políciou a demonštrantmi, čo v obyvateľoch oživilo spomienky na obdobie sektárskeho násilia.



Zvyšok Spojeného kráľovstva vo februári znížil stupeň ohrozenia na "významný" zo "závažného", ktorý zaviedli v októbri minulého roka po tom, čo britský občan somálskeho pôvodu pobodal poslanca parlamentu Davida Amessa a pred liverpoolskou nemocnicou sa odohral nevydarený bombový útok.