Severné Írsko predĺži lockdown do 5. marca

Belfast 21. januára (TASR) - Severné Írsko vo štvrtok predĺžilo platnosť opatrení zavedených v boji proti pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 do 5. marca, informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.



Vláda vo štvrtok schválila návrh ministra zdravotníctva a plánuje tento krok opätovne prehodnotiť 18. februára.



Prvá ministerka Severného Írska Arlene Fosterová povedala, že predĺženie lockdownu bolo "primeranou a potrebnou odozvou" v boji proti "bezprostrednej hrozbe", ktorú predstavuje ochorenie COVID-19.



Severné Írsko od 26. decembra minulého roka zaviedlo šesťtýždňový lockdown. Všetky obchody, ktoré ponúkajú iný ako nevyhnutný tovar, musia zostať zatvorené a úrady ľuďom odporúčajú, aby pracovali z domu. Zakázané sú aj rodinné zhromaždenia a ľudia by nemali opúšťať svoje domovy - pokiaľ to nie je nevyhnutné.