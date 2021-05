Severné Írsko: Súd rozhodol o prípade z roku 1971; obete boli nevinné

Londýn 11. mája (TASR) - Súd v Severnom Írsku v utorok rozhodol, že desať ľudí, ktorí zahynuli počas vojenskej operácie vedenej britskou armádou v Belfaste v roku 1971, bolo nevinných. Súd tiež skonštatoval, že príslušníci britskej armády použili počas zákroku neprimeranú silu, informujú agentúry AP a AFP.



"Zosnulí nie sú vinní zo žiadneho priestupku," uviedla sudkyňa Siobhan Keeganová počas obnoveného súdneho konania o udalostiach z augusta 1971.



Za smrť desiatich ľudí, medzi ktorými bola aj matka ôsmich detí a kňaz, sú podľa súdu zodpovední britskí vojaci, ktorí boli v roku 1969 vyslaní do Severného Írska na mierovú misiu. "Povinnosťou armády bolo chrániť životy a minimalizovať škody, použitie sily bolo v tomto prípade neprimerané," vyhlásila Keeganová.



Obete zahynuli počas masakru, ktorý sa udial v období konfliktu známeho ako The Trouble. Severné Írsko sa koncom 60. rokov 20. storočia stalo dejiskom násilností a nepokojov medzi proírskymi republikánmi a britskými bezpečnostnými silami a do podpísania mierovej dohody v roku 1998 tam zahynulo zhruba 3500 ľudí. Mierová dohoda do veľkej miery zastavila sektárske boje, ale pachuť trpkého rozdelenia stále pretrváva.