Supermarkety v Severnom Írsku hlásia nedostatok potravín

Londýn 13. januára (TASR) – Britskí obchodníci vyzvali vládu, aby zasiahla v súvislosti s prerušením dodávky potravín do Severného Írska – dva týždne po ukončení prechodného obdobia, počas ktorého bolo Spojené kráľovstvo ešte členom jednotného trhu a platili preň pravidlá Únie, uviedla agentúra DPA.



V liste zaslanom na adresy agentúry DPA a spoločnosti Asda, Tesco, Iceland, Co-op, M&S a Sainsbury's píšu, že nájsť dlhodobé riešenie problémov súvisiacich so zásobovaním dodávateľských reťazcov medzi britskou vládou a EÚ bolo nevyhnutné.



Stalo sa tak po zverejnení snímok prázdnych políc supermarketov v Severnom Írsku, bez ovocia a zeleniny, ktoré v utorok zverejnila agentúra Press Association.



Obchodníci tvrdia, že oneskorenie dodávok je spôsobené administratívnym zaťažením, ktoré sa od nich po novom vyžaduje po 31. decembri, teda po prechodnom období.



Spolu s obchodným združením British Retail Consortium obchodníci vyzvali šéfa úradu britskej vlády Michaela Govea, ktorý sa zúčastňoval na rokovaniach o podmienkach brexitu, aby prišiel s novým riešením, keďže súčasné návrhy sú nefunkčné.



„Vláda musí podniknúť kroky na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti trhu s potravinami; také, ktoré budú v zhode s náročnými kontrolami EÚ, ale zároveň uznajú jedinečnosť situácie v dodávkach, ktoré sa od 1. januára musia riadiť modelmi Veľkej Británie," píše sa v liste.



Z dohody vyplýva, že v Britmi spravovanom Severnom Írsku zostane napriek brexitu jednotný trh EÚ a colná únia v snahe zachovať otvorenú hranicu s Írskou republikou, členom EÚ. Medzi Britániou a Severným Írskom sa však de facto vytvorila colná hranica.



Obchodníci tiež požadujú predĺženie ochrannej lehoty, ktorá v súčasnosti umožňuje zjednodušenie kontrol pri zasielaní potravín do Severného Írska z Walesu, zo Škótska a z Anglicka. Táto lehota by sa mala skončiť 31. marca.