Severné Írsko volí členov parlamentu; Británia regionálne samosprávy

Londýn/Belfast 5. mája (TASR) - Voliči v Anglicku, Škótsku a Walese vo štvrtok hlasujú v regionálnych voľbách. V Severnom Írsku sa konajú voľby do parlamentu (Stormont). TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Anglicko je rozdelené na 333 regionálnych samospráv. V 146 z nich si občania vo štvrtok volia svojich zástupcov vrátane 32 mestských obvodov hlavného mesta Londýn i v mestách Leeds, Manchester a Birmingham. V grófstve South Yorkshire si volia starostu tejto regionálnej samosprávy s približne 1,8 miliónmi obyvateľov.



Voľby sa konajú aj vo všetkých 32 regionálnych samosprávach v Škótsku a všetkých 22 takýchto samosprávach Walesu.



V Severnom Írsku si obyvatelia volia 90 poslancov severoírskeho parlamentu (Stormont). Viaceré prieskumy verejnej mienky v Severnom Írsku favorizujú proírsku nacionalistickú stranu Sinn Féin. Pre túto stranu by to bolo historicky prvé víťazstvo, napísala agentúra Reuters.



Ľudia môžu hlasovať vo volebných miestnostiach priamo, alebo poveriť inú osobu, aby za nich odovzdala hlas, píše BBC. Mnohí obyvatelia už svoj hlas odovzdali prostredníctvom pošty.



Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h miestneho času (8.00 h SELČ) a budú prístupné do o 22.00 h. Výsledky z väčšiny obvodov by mali byť známe v piatok večer. Niektoré regióny Anglicka začnú so sčítavaním hlasov už v noci na piatok.



Tieto voľby môžu byť testom popularity britského premiéra Borisa Johnsona, píše AFP. Slabé volebné výsledky jeho vládnucej Konzervatívnej strany by mohli opätovne "vznietiť" debatu o jeho pozícii lídra strany, konštatuje táto agentúra.



Johnsonovi konzervatívci zvíťazili vo voľbách do britského parlamentu v decembri 2019. Premiérovu pozíciu však odvtedy ovplyvnila pandémia koronavírusu či škandál spojený s večierkami v sídle britského premiéra na Downing Street počas lockdownu.



Hlavná opozičná Labouristická strana sa podľa AFP bude usilovať o prvenstvo vo štvrtkovom hlasovaní vo Walese a o zisk druhého miesta v Škótsku - za Škótskou národnou stranou (SNP), píše AFP.