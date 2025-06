Severné Írsko zápasí s rasovo motivovanými výtržnosťami

Ballymena 12. júna (TASR) - Polícia v Severnom Írsku, ktorá už tretiu noc po sebe zasahovala v meste Ballymena proti rasovo motivovaným nepokojom, požiadala o posily z Anglicka a Walesu. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Nepokoje v Ballymene trvajú od pondelka večera, keď boli v súvislosti s údajným pokusom o znásilnenie miestneho dievčaťa zadržaní dvaja tínedžeri. Polícia zatiaľ nezverejnila etnický pôvod zadržaných, ktorí zostávajú vo väzbe. Na súde požiadali o tlmočenie do/z rumunčiny.



Rasovo motivované nepokoje rýchlo prepukli do násilia – dav začal útočiť na políciu, podpaľovať domy, obchody a reštaurácie a cielene útočiť na cudzincov. Polícia označila situáciu za "rasistické výtržníctvo."



Aj v noci na štvrtok výtržníci hádzali do policajtov zápalné fľaše, delobuchy a rôzne predmety vrátane sekerky. Polícia na rozohnanie davu opäť použila vodné delo. Na rozdiel od uplynulých nocí sa dav v noci na štvrtok rozišiel bez opakovania scenára z predošlých nocí, keď boli podpálené domy a obchody, pričom zranenia utrpelo 32 policajtov.



Napriek tomu bolo podľa hlásenia Policajnej služby Severného Írska (PSNI) zranených ďalších deväť policajtov. Polícia zadržala šesť osôb vrátane troch tínedžerov.



Obyvatelia Ballymeny v rozhovoroch s novinármi opísali „desivé“ scény, počas ktorých útočníci cielili na „cudzincov“. Niektorí si na domy dali tabuľky s nápisom, že sú filipínskeho pôvodu, iní vyvesili britské vlajky.



V Ballymene bola síce situácia pokojnejšia, ale v meste Larne, vzdialenom asi 32 kilometrov, neznámi maskovaní muži podpálili voľnočasové centrum, ktoré dočasne poskytovalo útočisko evakuovaným obyvateľom z Ballymeny. Polícia informovala, že v čase požiaru sa v budove nachádzali ľudia, ktorí z incidentu vyviazli bez zranení.



K incidentom došlo v stredu večer aj v mestách Carrickfergus a Newtownabbey neďaleko Belfastu, ako aj v Coleraine na severe britskej provincie, kde musela byť pozastavená železničná a autobusová doprava. V Belfaste sa konali zhromaždenia, ale podľa polície boli „väčšinou pokojné“.



Politický komentátor Alex Kane, bývalý hovorca Ulsterskej unionistickej strany, pre AFP uviedol, že „väčšina účastníkov nepokojov pochádza z robotníckej komunity“, ktorá podporuje zotrvanie Severného Írska v Spojenom kráľovstve.



„Ide o demografickú skupinu, ktorá sa cíti opustená politickými aj spoločenskými silami,“ dodal. „Nepokojná komunita, najmä ak je tvorená prevažne mladými ľuďmi, sa ľahko rozhnevá a ľahko mobilizuje do ulíc. Tento problém len tak nezmizne,“ varoval.



Študent Lee Stewart označil protesty za „trochu extrémne“, no zároveň za nevyhnutné „na obranu našich ľudí“. „Máme pocit, že polícia nič nerobí, aby zastavila to, čo sa deje tým úbohým dievčatám,“ ozrejmil 18-ročný Stewart z komunity, ktorá je dlhodobo nespokojná s politickým vývojom a prisťahovalectvom.