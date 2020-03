Severné Macedónsko a Albánsko sa zrejme dočkajú prístupových rokovaní

Brusel 23. marca (TASR) - Európska únia je pripravená začať prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na dokument, podľa ktorého s týmto opatrením súhlasí všetkých 27 členských krajín EÚ.



Podľa Reuters by rozhodnutie v prospech oboch západobalkánskych štátov malo padnúť do konca tohto týždňa.



Obe krajiny očakávali otvorenie prístupových kapitol už vlani. Pred rokom im to sľúbila Európska komisia, avšak ich nádeje v októbri 2019 stroskotali na odmietavom prístupe Francúzska a Holandska, ktoré vyjadrili skepticizmus v súvislosti s vývojom v oblasti demokracie a boja proti korupcii v týchto krajinách.



Francúzsko aj Holandsko však v posledných týždňoch zmiernili svoje námietky, čomu pomohlo aj prijatie novej metodiky rozširovania zo strany eurokomisie. Rozširovací proces EÚ tak môže pokračovať i napriek tomu, že EÚ momentálne rieši najmä krízu spojenú so šírením pandémie koronavírusu.



Agentúra Reuters upozornila, že Grécko ešte pred niekoľkými dňami malo výhrady k spusteniu rokovacieho procesu so Skopje a s Tiranou. Tým by ich šance opäť ohrozilo, lebo toto rozhodnutie si vyžaduje jednomyseľnosť všetkých členov EÚ. Atény však podľa nemenovaných diplomatických zdrojov Európskej únie zmenili svoj postoj po tom, ako do posledného návrhu boli zavedené prísnejšie formulácie na ochranu národnostných menšín v Albánsku.



Ak sa žiadna členská krajina na poslednú chvíľu nevysloví proti, bude rozhodnutie o otvorení prístupového procesu s oboma krajinami oficiálne schválené v polovici tohto týždňa.



Spravodajca TASR Jaromír Novak