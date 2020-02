Severné Macedónsko dúfa, že Španielsko ratifikuje jeho vstup do NATO

Varšava 4. februára (TASR) - Severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski vyjadril v utorok očakávanie, že Španielsko bude ako posledná krajina NATO v marci pripravené ratifikovať vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak všetko pôjde v súvislosti s politickým procesom podľa plánu, tak okolo 10. marca by mal byť tento proces zavŕšený. Zostanú už len technické detaily, ktorými sa bude zaoberať parlament v Skopje," povedal Pendarovski novinárom počas svojej návštevy v Poľsku.



Prístupový protokol Severného Macedónska do Aliancie podpísali vlani vo februári veľvyslanci 29 členských štátov NATO. Prvou krajinou, ktorá protokol ratifikovala, bolo Grécko. Následne sa pridali aj ďalšie krajiny Aliancie, pričom dodnes tak nespravilo už len Španielsko.



Vstupu Severného Macedónska do NATO dlhé roky bránil spor so susedným Gréckom. Ten sa v roku 2018 podarilo vyriešiť prelomovou dohodou, ktorú obe krajiny dosiahli so zámerom normalizovať po takmer 30 rokoch svoje napäté vzťahy.



Macedónsko sa v súlade s dohodu premenovalo na Severné Macedónsko, aby sa jeho názov viac nezhodoval s názvom gréckeho regiónu, čím vyhovelo požiadavke Atén. Grécko zase súhlasilo s tým, že podporí snahu o členstvo Severného Macedónska v NATO aj Európskej únii.