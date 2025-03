Severné Macedónsko: Inšpekcia odhalila neoprávnenú prevádzku 28 klubov

Skopje 19. marca (TASR) - V Severnom Macedónsku zavreli desiatky nočných klubov a zábavných podnikov pre nedodržiavanie licenčných predpisov, uviedla v stredu tamojšia vláda. Inšpekciu vyvolal víkendový požiar klubu v mestečku Kočani, pri ktorom zahynulo 59 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorkyňa macedónskej vlády Marija Miteva v stredu vyhlásila, že úrady skontrolovali 50 zariadení vo viacerých mestách v krajine, platné licencie malo len 22 z nich.



"Všetkým prevádzkam s neplatnou licenciou alebo bez licencie nariadil štátny trhový inšpektorát pozastavenie činnosti až do preskúmania a potvrdenia všetkých potrebných dokumentov," uviedla Miteva.



Víkendový tragický požiar vypukol v klube so sfalšovanou licenciou. Spôsobila ho pravdepodobne zábavná pyrotechnika, ktorú v interiéri zapálili návštevníci. Podľa doterajších zistení bolo v klube viac ako 500 osôb, hoci sa predalo len 250 vstupeniek. Mnohé z 59 obetí boli ušliapané.



Celkovo pri požiari utrpelo zranenia 196 ľudí vrátane 20 detí. Desiatky z nich boli prevezené do nemocníc po celej Európe, predovšetkým pre liečbu popálenín.



Podľa vyšetrovateľov majiteľ klubu porušil protipožiarne predpisy a v zariadení nebol dostatok hasiacich prístrojov a núdzových východov. Doteraz bolo vypočutých 71 osôb, 16 podozrivých zostáva vo väzbe, potvrdili v stredu miestne úrady.



V reakcii na tragédiu vyhlásilo Severné Macedónsko týždeň štátneho smútku. Pohrebné obrady obetí požiaru sú naplánované na štvrtok v meste Kočani. Spomienkové obrady sa budú konať aj na iných miestach krajiny.