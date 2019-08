Severné Macedónsko mení nápisy na sochách, stretá sa i s odporom

Grécko dlhodobo nesúhlasilo s tým, aby Severné Macedónsko používalo názov Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá.

Skopje 17. augusta (TASR) - Úsilie vlády Severného Macedónska o prerobenie nápisov na podstavcoch sôch historických osobností vo verejnom priestore, ku ktorému dochádza na základe dohody so susedným Gréckom, sa nezačalo práve najlepšie, uvádza agentúra AP.



Vandali totiž v noci na piatok odstránili nové nápisy z troch sôch v hlavnom meste Skopje, vrátane sochy kráľa a dobyvateľa Alexandra Veľkého a jeho rodiny, na ktorých po prepísaní stálo, že išlo o postavy patriace do starovekej gréckej histórie.



Jeden z odstránených nápisov sa neskôr v piatok našiel. V súvislosti s prípadom nikoho nezadržali.



Grécko dlhodobo nesúhlasilo s tým, aby Severné Macedónsko používalo názov Macedónsko (Makedonija), pretože sa zhodoval s názvom jeho regiónu Makedoniá. Atény sa obávali možných územných i kultúrnych nárokov zo strany Skopje.



Severné Macedónsko takéto zámery popieralo, zároveň však jeho predošlá konzervatívna vláda dala na prominentných verejných miestach vztýčiť viacero sôch Alexandra Veľkého, ktorý bol vládcom starovekého gréckeho kráľovstva Macedónsko, a jeho rodiny, aby tak posilňovala svoju národnú identitu.



V súlade s prelomovou dohodou, ktorú obe krajiny ešte vlani dosiahli so zámerom normalizovať po takmer tridsiatich rokoch napäté vzťahy, sa Macedónsko v tomto roku premenovalo na Severné Macedónsko. Grécko zase súhlasilo s tým, že podporí snahu o členstvo Severného Macedónska v NATO aj Európskej únii.



Na základe dohody Severné Macedónsko okrem iného momentálne vyrába nové popisné tabuľky k zhruba desiatke sôch v celej krajine, vrátane viacerých sôch Alexandra Veľkého. Opatrenia sa však stretávajú i s odporom niektorých miestnych obyvateľov, píše AP.