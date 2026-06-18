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Severné Macedónsko obvinilo 5 ľudí zo založenia teroristickej skupiny

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bezpečnostné zložky v krajine v tejto súvislosti vykonali domové prehliadky na viacerých miestach v hlavnom meste Skopje, ako aj vo väznici, kde si traja podozriví odpykávajú svoje tresty.

Autor TASR
Skopje 17. júna (TASR) - Protiteroristická jednotka polície v Severnom Macedónsku obvinila päť osôb podozrivých zo založenia teroristickej organizácie, ktorá bola ideologicky prepojená s džihádistickou skupinou Islamský štát (IS). V stredu o tom informovali tamojšie úrady, píše TASR podľa agentúry AFP.

Ministerstvo vnútra v Skopje vo vyhlásení uviedlo, že bezpečnostné zložky krajiny uskutočnili operáciu s cieľom identifikovať správcov a členov internetových aplikácií, ktoré podnecovali k vytvoreniu teroristickej organizácie.

Podozriví podľa vyhlásenia v rokoch 2024 až 2026 vytvorili a spravovali online skupinu, ktorá verejne vyzývala na sformovanie teroristickej organizácie založenej na ideológii IS a iných ideologicky spriaznených teroristických organizácií. Súd v utorok nariadil väzobné stíhanie pre dvoch z podozrivých. Zvyšní traja si v súčasnosti už odpykávajú tresty odňatia slobody za trestné činy spojené s terorizmom, spresňuje AFP.

Bezpečnostné zložky v krajine v tejto súvislosti vykonali domové prehliadky na viacerých miestach v hlavnom meste Skopje, ako aj vo väznici, kde si traja podozriví odpykávajú svoje tresty. Počas akcií našli a zaistili digitálne zariadenia a ďalšiu elektroniku. Polícia následne podala podnet na obvinenie tejto pätice prokurátorovi pre boj proti organizovanému zločinu.

Začiatkom mája zadržali v krajine sedem ľudí, o ktorých sa predpokladá, že sú súčasťou skupiny prepojenej s Islamským štátom, a to po podpaľačskom útoku na synagógu v Skopje. Polícia vtedy obvinila dve osoby z trestných činov súvisiacich s terorizmom. Pri aprílovom útoku neutrpel nikto zranenia, plamene však poškodili vchod do budovy. V Severnom Macedónsku zatkli za uplynulé dva roky približne 12 ľudí za ich údajné väzby na teroristickú organizáciu Islamský štát.
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