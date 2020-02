Polícia našla takmer 50 migrantov v opustenom kamióne

Skopje 23. februára (TASR) - Polícia Severného Macedónska našla 47 migrantov v opustenom kamióne na juhovýchode krajiny, neďaleko hraníc s Bulharskom a Gréckom. Informovala o tom agentúra AP.



Zaparkované vozidlo objavili v piatok v noci, pričom vodič nebol v kamióne a migranti z Afganistanu, Pakistanu a Iraku sa nachádzali vo vnútri.



Migrantov previezli do detenčných centier v hlavnom meste Skopje a pohraničnom meste Gevgelija na juhu krajiny. Úrady ich plánujú vyhostiť do Grécka, odkiaľ aj na územie Severného Macedónska vstúpili.



Hoci tzv. balkánska migračná trasa vedúca cez Grécko je zatvorená už od roku 2015, tisíce migrantov naďalej platia vysoké sumy prevádzačom, aby sa tadiaľ dostali severnejšie do Európy.



Severomacedónska polícia uviedla, že počas prvých troch januárových týždňov odhalila až 1365 migrantov, ktorí sa na územie krajiny dostali nelegálnym spôsobom.



Vo štvrtok 13. februára polícia zastavila na juhu krajiny kamión, ktorý prevážal 53 migrantov, a zadržala jeho vodiča podozrivého z členstva v gangu prevádzačov.