Severné Macedónsko vydalo medzinárodný zatykač na podozrivého z vrážd

Skopje 5. decembra (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku vydala v pondelok medzinárodný zatykač na lídra krajne pravicovej strany Ľupča Palevského, ktorý je hlavným podozrivým z dvoch vrážd vrátane 14-ročnej tínedžerky. Prípady vyvolali v krajine veľké pobúrenie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a portálu denníka Sloboden pečat.



Ministerstvo vnútra Severného Macedónska informovalo o nájdení tela týždeň nezvestnej 14-ročnej Vanje Gjorčevskej a 74-ročného Pančeho Žežovského v nedeľu. Súd vyšetruje ich smrť ako vraždu, pričom v oboch prípadoch ide o tých istých páchateľov.



Severomacedónsky minister vnútra Oliver Spasovski uviedol, že jeden z páchateľov "vykonal tento trestný čin s cieľom vylákať peniaze od matky dievčaťa po dohode a s vedomím člena jej rodiny".



Polícia vyhlásila, že Palevski utiekol niekoľko dní po spáchaní tohto činu do Srbska a následne pravdepodobne do Bulharska alebo Turecka. Dodala, že na vražde sa podieľali tri ďalšie osoby, ktoré zadržala a k činu sa následne priznali. Polícia zadržala aj otca zavraždenej a podozrieva ho, že páchateľov informoval o tom, kde sa jeho dcéra zdržiava.



V deň jej únosu 27. novembra otec podľa polície páchateľom oznámil presný čas jej odchodu do školy i skutočnosť, že bude z bytu vychádzať sama. Tí ju uniesli vozidlom zavraždeného Žežovského, ktorý mal Palevskému dlhovať sumu 500 eur.



Tínedžerku zastrelili približne tri hodiny po únose, spresnila polícia, podľa ktorej páchatelia zrejme spanikárili a chceli zahladiť stopy. Matka dievčaťa totiž jej zmiznutie okamžite nahlásila úradom po tom, čo ju škola informovala, že neprišla na prvú vyučovaciu hodinu. Polícia následne spustila rozsiahle pátranie.



Palevski je v Severnom Macedónsku lídrom radikálnej pravicovej politickej strany Desna Partija. V minulosti vlastnil niekoľko médií a v posledných rokoch sa angažoval v proruských politických aktivitách a bol niekoľkokrát trestne stíhaný.



Prípad vraždy maloletej Gjorčevskej otriasol krajinou, píše Sloboden pečat. Na sociálnych sieťach sa objavili výzvy na odstúpenie ministra vnútra Spasovského i zavedenie trestu smrti.