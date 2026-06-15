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Severné Macedónsko: Pred bulharským veľvyslanectvom podpálili autá
Severomacedónska vláda incident považuje za vandalizmus a ostro ho odsúdila.
Autor TASR
Skopje 15. júna (TASR) - Pred bulharským veľvyslanectvom v severomacedónskom hlavnom meste Skopje v pondelok horeli dve diplomatické vozidlá. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že patrili bulharskej ambasáde, TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Dnes o 12.13 h dostalo oddelenie vnútorných záležitostí v Skopje hlásenie o požiari dvoch osobných vozidiel pred veľvyslanectvom Bulharskej republiky,“ uviedla polícia s tým, že sa nikto nezranil.
Severomacedónska vláda incident považuje za vandalizmus a ostro ho odsúdila. „Takéto konanie predstavuje útok na princípy bezpečnosti, diplomatických vzťahov a medzinárodného práva a nesmie mať miesto v demokratickom štáte,“ uviedla vo vyhlásení.
Bulharské ministerstvo zahraničných vecí čo „najdôraznejšie odsudzuje tento demonštratívny a agresívny čin“ a požaduje „rýchlu a férovú spravodlivosť“. Incident pripisuje „agresívnemu politickému diskurzu“.
Vzťahy medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch napäté, pretože Bulharsko blokuje snahu Severného Macedónska o vstup do Európskej únie. Spor sa týka napríklad macedónskeho jazyka, ktorý Bulharsko považuje za dialekt bulharčiny. Obe krajiny si tiež nárokujú určité historické udalosti a postavy, najmä z osmanskej éry.
„Dnes o 12.13 h dostalo oddelenie vnútorných záležitostí v Skopje hlásenie o požiari dvoch osobných vozidiel pred veľvyslanectvom Bulharskej republiky,“ uviedla polícia s tým, že sa nikto nezranil.
Severomacedónska vláda incident považuje za vandalizmus a ostro ho odsúdila. „Takéto konanie predstavuje útok na princípy bezpečnosti, diplomatických vzťahov a medzinárodného práva a nesmie mať miesto v demokratickom štáte,“ uviedla vo vyhlásení.
Bulharské ministerstvo zahraničných vecí čo „najdôraznejšie odsudzuje tento demonštratívny a agresívny čin“ a požaduje „rýchlu a férovú spravodlivosť“. Incident pripisuje „agresívnemu politickému diskurzu“.
Vzťahy medzi susednými krajinami sú v posledných rokoch napäté, pretože Bulharsko blokuje snahu Severného Macedónska o vstup do Európskej únie. Spor sa týka napríklad macedónskeho jazyka, ktorý Bulharsko považuje za dialekt bulharčiny. Obe krajiny si tiež nárokujú určité historické udalosti a postavy, najmä z osmanskej éry.