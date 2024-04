Severné Macedónsko si v prvom kole volí prezidenta

Skopje 24. apríla (TASR) - V Severnom Macedónsku sa v stredu začalo prvé kolo prezidentských volieb, k urnám môže pristúpiť zhruba 1,8 milióna oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa otvorili o 7.00 h SELČ, zatvoria sa o 19.00 h SELČ, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky súčasný prezident Stevo Pendarovski zo Sociálnodemokratickej únie Macedónska (SDSM) jasne zaostáva za Gordanou Siljanovskou-Davkovou z nacionalistickej strany VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty).



Keďže ani jeden z kandidátov pravdepodobne nezíska viac ako 50 percent hlasov a v hre je aj päť ďalších uchádzačov, voľby sa dostanú do druhého kola, ktoré je naplánované na 8. mája. V tento deň sa budú konať aj parlamentné voľby.



Prezident Severného Macedónska má predovšetkým protokolárne právomoci a jeho úrad má reprezentatívny charakter.



O prezidentské kreslo sa uchádzajú aj dvaja etnickí albánski politici - Bujar Osmani, minister zahraničných vecí zo spoluvládnej Demokratickej únie za integráciu (DUI), a Arben Taravari, kandidát aliancie opozičných albánskych strán. Etnickí Albánci tvoria približne 25 percent obyvateľstva Severného Macedónska.



Proeurópska a prozápadná SDSM je pri moci od roku 2017. Krajina vstúpila do NATO v roku 2020 po tom, ako vláda bývalého premiéra Zorana Zaeva urovnala s Gréckom spor o názov štátu; Macedónsko sa premenovalo na Severné Macedónsko.



Európska únia začala prístupové rokovania so Skopje v júli 2022. Pod nátlakom Bulharska musí táto malá balkánska krajina v preambule svojej ústavy uviesť bulharskú menšinu, aby sa mohli začať zásadnejšie rozhovory o členstve v EÚ.



Pre odpor strany VMRO-DPMNE sa však v parlamente zatiaľ nenašla dvojtretinová väčšina na príslušnú zmenu ústavy.