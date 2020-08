Sociálni demokrati v Severnom Macedónsku dosiahli koaličnú dohodu

Skopje 19. augusta (TASR) – Severomacedónska strana sociálnych demokratov v utorok oznámila, že s Demokratickou úniou pre integráciu (DUI) dosiahla dohodu, ktorá pripraví cestu k vytvoreniu koaličnej vlády. Informovala o tom agentúra AP.



Strana sociálnych demokratov zvíťazila v júlových parlamentných voľbách. V parlamente však nezískala dostatočný počet kresiel na to, aby mohla vládnuť samostatne.



Líder sociálnych demokratov Zoran Zaev a Ali Ahmeti, ktorý je na čele DUI, povedali, že sa po dvoch týždňoch zložitých rokovaní dohodli na štruktúre novej vlády. DUI zastupuje záujmy etnických Albáncov.



Zaevova strana má 46 kresiel v 120-člennom parlamente. Spolu s 15 poslancami DUI a jedným poslancom ďalšej politickej strany etnických Albáncov by získala potrebnú väčšinu.



Koaličné rokovania podľa AP skomplikovala požiadavka DUI, na základe ktorej by mal byť za premiéra po prvý raz v histórii krajiny vymenovaný etnický Albánec. To však rázne odmietli sociálni demokrati i nacionalistická strana VMRO-DPMNE, ktorá vo voľbách získala druhý najvyšší počet hlasov.



Zaev podľa svojich vyjadrení bude stáť na čele vlády a na základe dohody úrad premiéra 100 dní pred nasledujúcimi voľbami odovzdá politikovi z radov etnických Albáncov.



Parlament má podľa AP novú macedónsku vládu odobriť koncom týždňa.



Macedónsky parlament bol rozpustený vo februári, keď Zaev odstúpil po tom, ako Európska únia odmietla stanoviť termín začiatku prístupových rokovaní.