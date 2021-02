Severné Macedónsko spustilo očkovanie vakcínou darovanou zo Srbska

Zdravotná sestra ukazuje očkovací preukaz po očkovaní vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech počas spustenia vakcinačnej kampane na klinike infekčných chorôb v Skopje v stredu 17. februára 2021. Foto: TASR/AP

Skopje 17. februára (TASR) - V Severnom Macedónsku začali v stredu očkovať proti novému koronavírusu vakcínou od firmy Pfizer, ktorú darovalo susedné Srbsko. Informovala o tom agentúra AP.Prvú zásielku 4860 vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech doviezli do Severného Macedónska počas uplynulého víkendu.Ako prvých zaočkovali lekára a vrchnú sestru v hlavnom centre pre liečbu ochorenia COVID-19 v severomacedónskej metropole Skopje.Najskôr sa budú očkovať zdravotníci, ktorí by mali prvú dávku dostať v priebehu desiatich dní. Nasledovať budú ľudia nad 65 rokov.Druhá zásielka približne 4000 vakcín od Pfizeru by mala do tejto malej balkánskej krajiny doraziť na budúci týždeň.Severomacedónska vláda okrem toho podpísala dohodu o nákupe 200.000 dávok vakcín s čínskou spoločnosťou Sinopharm. Očkovanie s čínskou vakcínou by sa mohlo začať ešte do konca februára.Vo vyše dvojmiliónovom Severnom Macedónsku doposiaľ zaznamenali viac ako 97.000 prípadov nákazy koronavírusom a 3000 súvisiacich úmrtí.