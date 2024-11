Severné Macedónsko tvrdí, že v roku 2030 by mohli vstúpiť do EÚ

Praha 5. novembra (TASR) - Severomacedónsky minister zahraničných vecí Timčo Mucunski v utorok uviedol, že rok 2030 je "realistickým" termínom pre vstup jeho krajiny do Európskej únie, a to aj napriek dlhodobým diplomatickým roztržkám so susedným Bulharskom, ktoré je v EÚ. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Nádeje Severného Macedónska na vstup do EÚ sú dlhodobo marené bulharskými požiadavkami, aby Skopje zmenilo svoju ústavu a uznalo bulharskú menšinu. Mucunski však povedal, že je optimistom a že vstup do EÚ "môže byť reálny do roku 2030, ak bude existovať politická vôľa".



"Môj optimizmus pramení z toho, že už niekoľko mesiacov máme vládu, ktorá svojimi činmi dokazuje, že sa usiluje o európsku integráciu," povedal Mucunski po stretnutí s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe.



Mucunski sa ujal funkcie po tom, ako pravicová nacionalistická strana VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia – Demokratická strana macedónskej národnej jednoty), ktorej je členom, zvíťazila v májových parlamentných voľbách.



Strana prisľúbila, že bude tvrdo vystupovať proti Bulharsku, a odmietla uznať dohodu s Gréckom z roku 2018, ktorou sa urovnal dlhoročný spor o názov krajiny.



Mucunski však uviedol, že Severné Macedónsko dosahuje pokrok v reformách požadovaných Bruselom vrátane boja proti korupcii, a vyzval EÚ, aby preukázala odvahu pri prijímaní svojich nových členov.



Európska komisia minulý týždeň vyhlásila, že Severné Macedónsko "musí pokračovať v realizácii reforiem súvisiacich s EÚ" vrátane posilnenia dôvery v justičný systém. Šéfka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že rozšírenie Únie zostáva "najvyššou prioritou" Bruselu.



Mucunski ďalej povedal, že jeho krajina je pripravená "viesť rozhovory s Bulharskom o kompromisoch a riešeniach, vďaka ktorým bude náš vstup do EÚ reálny". "Chceme sa prestať zaoberať ich požiadavkami na zmeny bez toho, aby sme videli nejaké výsledky," dodal.



Bulharskí konzervatívci sa v októbrových parlamentných voľbách – siedmych za menej ako štyri roky – umiestnili na prvom mieste, ale bez získania väčšiny, a nie je nateraz isté, či sa im podarí zostaviť vládu.