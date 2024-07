Severné Macedónsko žiada EÚ o pomoc s hasením lesných požiarov

Skopje 31. júla (TASR) - Severné Macedónsko požiadalo v utorok Európsku úniu o ďalšiu pomoc v boji proti lesným požiarom, ktoré v tejto krajine stále vymykajú spod kontroly, pričom sa z nej rozšírili už aj do susedného Grécka, uvádza TASR podľa agentúry AP.



"Bohužiaľ, v dôsledku (horúceho) počasia a silného vetra sa neustále objavujú nové požiare, ktoré nám spôsobujú problémy," povedal šéf macedónskeho Centra pre zvládanie kríz Stojanče Angelov.



Rozsiahle lesné požiare vo viacerých častiach Severného Macedónska v uplynulých dňoch zničili a poškodili domy, vynútili si evakuáciu a vyžiadali si aj život jedného staršieho muža, ktorý býval neďaleko mesta Kumanovo na severe krajiny. Miestne úrady informovali, že muž zomrel v pondelok pravdepodobne v dôsledku vdýchnutia splodín.



Jeden z požiarov sa zo Severného Macedónska rozšíril aj do susedného Grécka. Hasiči ho však s pomocou dvoch hasiacich lietadiel a vrtuľníka zastavili pred lesom na brehu Dojranského jezera, ktoré leží na území oboch zmienených krajín.



Horúčavy a lesné požiare sužujú aj ďalšie balkánske krajiny. V utorok sa gréckym hasičom s pomocou 13 hasiacich lietadiel a šiestich vrtuľníkov podarilo dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar na druhom najväčšom gréckom ostrove Eubója. Pri boji s plameňmi sa tam zranili dvaja hasiči. Popáleniny im boli ošetrené.



Viacero ďalších okolitých krajín, vrátane Bulharska a Albánska, dostáva v súčasnosti - prostredníctvom systému podpory EÚ - medzinárodnú pomoc pri hasení požiarov.



Na západe Albánska bojujú hasiči s lesným požiarom neďaleko mesta Shëngjin ležiacom na pobreží Jadranského mora, ktorý si vynútil aj evakuácie. Hasičom tam pomáhajú aj vojaci z rôznych častí krajiny, armáda poskytla na hasenie vrtuľníky.



Požiare sužujú aj chorvátsky región Dalmácia, a to na prinajmenšom troch miestach - pri Šibeniku, Zadare a Makarskej. Najťažšia situácia je v okolí mestečka Skradin pri Šibeniku, kde požiar vypukol v utorok ráno. Do večera plamene pohltili 500 hektárov polí a lesov. Evakuovali tam desiatky ľudí.



V Bosne a Hercegovine sa požiar šíri v odľahlej hornatej oblasti neďaleko mesta Olovo v strednej časti krajiny, kde predstavuje hrozbu pre miestnu skládku odpadu. Na juhu krajiny sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu požiar pri meste Mostar, ktorý sa tam priblížil k obchodným skladom.