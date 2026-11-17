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Severné Macedónsko zmarilo pokus proiránskej siete o atentát v Grécku
Národná bezpečnostná agentúra (ANB) uviedla, že rozbila rozsiahlu sieť spojenú s Iráncom Edrísom Džahangírím Mavanem, ktorý spolupracoval s iránskymi bezpečnostnými a spravodajskými službami.
Autor TASR
Skopje 17. novembra (TASR) - Bezpečnostná agentúra Severného Macedónska v utorok oznámila, že rozbila sieť napojenú na Irán a zmarila teroristický plán na spáchanie atentátu v susednom Grécku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Národná bezpečnostná agentúra (ANB) uviedla, že rozbila rozsiahlu sieť spojenú s Iráncom Edrísom Džahangírím Mavanem, ktorý spolupracoval s iránskymi bezpečnostnými a spravodajskými službami.
Sieť „vykonávala pod priamym vedením tohto iránskeho občana prípravné logistické činnosti s cieľom spáchať teroristické činy/atentáty na osobu v Grécku“, dodala ANB. Spolupracovala pri tom s gréckou národnou spravodajskou službou.
Štyria podozriví sú vo väzbe a ďalší bol umiestnený do domáceho väzenia, povedal pre miestne médiá predstaviteľ ministerstva vnútra Aleksandar Janev. Pokračuje pátranie po šiestom podozrivom.
Šéf ANB Bojan Christovski na tlačovej konferencii v Skopje vyhlásil, že príslušníci siete boli začlenení do „kriminálnych štruktúr“ krajiny.
Národná bezpečnostná agentúra (ANB) uviedla, že rozbila rozsiahlu sieť spojenú s Iráncom Edrísom Džahangírím Mavanem, ktorý spolupracoval s iránskymi bezpečnostnými a spravodajskými službami.
Sieť „vykonávala pod priamym vedením tohto iránskeho občana prípravné logistické činnosti s cieľom spáchať teroristické činy/atentáty na osobu v Grécku“, dodala ANB. Spolupracovala pri tom s gréckou národnou spravodajskou službou.
Štyria podozriví sú vo väzbe a ďalší bol umiestnený do domáceho väzenia, povedal pre miestne médiá predstaviteľ ministerstva vnútra Aleksandar Janev. Pokračuje pátranie po šiestom podozrivom.
Šéf ANB Bojan Christovski na tlačovej konferencii v Skopje vyhlásil, že príslušníci siete boli začlenení do „kriminálnych štruktúr“ krajiny.