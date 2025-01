Severne od Los Angeles vypukol nový požiar, nariadili evakuácie

Los Angeles 23. januára (TASR) - Severne od Los Angeles v Kalifornii vypukol v stredu nový rýchlo sa šíriaci lesný požiar, ktorý prinútil desaťtisíce ľudí opustiť svoje domovy neďaleko oblasti, ktorá už tretí týždeň bojuje s dvoma ničivými požiarmi. Evakuáciu nariadili úrady už vyše 31.000 ľuďom, zatiaľ čo ďalších 23.000 dosiaľ len varovali, informuje TASR podľa agentúry AP.



Požiar nazvaný Hughes vypukol dopoludnia miestneho času, prehnal sa svahmi v okolí jazera Castaic, vyhľadávanej rekreačnej oblasti, a počas nasledovných šiestich hodín spálil asi 39 kilometrov štvorcových porastov.



Do boja s plameňmi bolo nasadených zhruba 4000 hasičov vrátane hasiacich lietadiel, čo je podľa veliteľa miestneho hasičského zboru Anthonyho Marrona masívna reakcia, ktorá sa zjavne vypláca. Z oblasti dosiaľ nehlásili nijaké zhorené domy či budovy. Dočasne boli uzavreté viaceré úseky diaľnice Interstate 5.



"Situácia zostáva dynamická a požiar je naďalej ťažko zvládnuteľný, hoci sa nám darí získavať nad ním prevahu," povedal podľa agentúry AFP Marrone na tlačovej konferencii. Dodal, že hasiči budú s plameňmi bojovať celú noc. Vietor podľa jeho slov nie je taký silný, ako pred dvoma týždňami. V priebehu stredy dosahoval v nárazoch rýchlosť 67 kilometrov za hodinu, no očakáva sa, že vo štvrtok sa zvýši na 96 kilometrov za hodinu.



Veterno by malo byť v priebehu štvrtka, od soboty sú v oblasti možné zrážky. Vietor môže so sebou prinášať toxické splodiny a úrady tak ľudí vyzvali, aby si chránili aj pokožku.



Južnejšie od najnovšieho požiaru a taktiež v bezprostrednej blízkosti mesta Los Angles vyčíňajú už tretí týždeň aj dva ďalšie požiare, nazvané Palisades a Eaton. Tie si od svojho vypuknutia 7. januára vyžiadali najmenej 28 obetí na životoch a zničili vyše 14.000 domov a iných budov.