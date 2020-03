Severné Porýnie-Vestfálsko plánuje prepustiť 1000 väzňov

Berlín 25. marca (TASR) - Najľudnatejšia nemecká spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko plánuje prepustiť z väzenia 1000 z celkovo 16.000 väzňov. Cieľom tohto kroku je spomaliť šírenie nového koronavírusu, oznámil v stredu krajinský minister spravodlivosti Peter Biesenbach. Informoval o tom magazín Focus.



Prepustení majú byť väzni, ktorým zostáva odpykať si už len malú časť trestu - do 18 mesiacov. Platí to pre osoby, ktoré by sa do 20. júla aj tak ocitli na slobode. Toto opatrenie sa netýka sexuálnych násilníkov ani ľudí odsúdených za iné násilné činy, zdôraznil Biesenbach.



Cieľom je uvoľniť cely, ktoré sa budú môcť následne využiť ako možné karanténne miestnosti. "V súčasnosti máme len zopár voľných miest," povedal minister novinárom. Očakáva, že podobne zareagujú aj ďalšie spolkové krajiny.



Do výkonu trestu by nateraz nemali nastúpiť ani odsúdení, ktorí dostali trest odňatia slobody na rok alebo kratšie obdobie.