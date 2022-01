Severné Írsko si v Londonderry pripomína 50. výročie Krvavej nedele

Na arch.sn. z 31.januára 1972 ľudia ošetrujú zraneného muža po streľbe v deň, ktorý vošiel do dejín ako Krvavá nedeľa v Londonderry v Severnom Írsku. Foto: TASR/AP

Londonderry 30. januára (TASR) - Obyvatelia severoírskeho mesta Londonderry si v nedeľu pripomínajú 50. výročie tzv. Krvavej nedele z 30. januára 1972, ktorá si vyžiadala 14 obetí na životoch. Informovali o tom agentúra AFP a stanica BBC na svojej webovej stránke.Príslušníci 1. práporu britského výsadkového pluku v Londonderry (neoficiálne Derry) 30. januára 1972 spustili streľbu na účastníkov protestného pochodu usporiadaného Severoírskou asociáciou pre občianske práva (NICRA).Trinásť ľudí prišlo na mieste o život a najmenej 15 ďalších utrpelo zranenia. Štrnásta osoba zraneniam podľahla neskôr, píše agentúra Reuters.Stovky ľudí vrátane rodinných príslušníkov obetí sa v nedeľu (30. januára 2022) vydali na podobnú trasu, akou viedol pochod v roku 1972. Deti niesli biele ruže a fotografie obetí. V meste sa konala aj bohoslužba venovaná spomienke na obete.Viacerí z účastníkov žiadali, aby zodpovední príslušníci výsadkárskeho pluku boli predvedení pred spravodlivosť.Obete tejto tragédie si v stredu (26. januára) uctil aj britský premiér Boris Johnson. Krvavú nedeľu označil "za jeden z najtemnejších dní" v dejinách Británie.Krvavá nedeľa bola jedným z najtragickejších dní obdobia nazývaného Troubles (Nepokoje), ktoré začalo už na konci 60. rokov 20. storočia. Proti sebe stáli republikáni - katolíci usilujúci sa o to, aby sa Severné Írsko odtrhlo od Spojeného kráľovstva a stalo sa súčasťou Írska, a unionisti - väčšinou protestanti, ktorí uprednostňovali zotrvanie Ulsteru v rámci Británie.Na zhromaždení v Londonderry sa januári 1972 zúčastnili tisíce ľudí, píše BBC. Chceli vyjadriť nespokojnosť s novým zákonom, ktorý úradom umožňoval uväzniť ľudí bez súdneho procesu. Severoírsky parlament však takéto zhromaždenia zakázal a do ulíc nasadil armádu.Zátarasy postavené vojakmi účastníkom pochodu zabránili dostať sa do centra mesta. Následne došlo k zrážkam a príslušníci výsadkového pluku začali ľudí zatýkať.Demonštranti začali krátko pred 16.00 h hádzať kamene a vojaci odpovedali streľbou gumovými projektilmi. Neskôr použili aj ostrú muníciu.