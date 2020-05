Severnú Indiu zasiahli rekordné horúčavy

Naí Dillí 27. mája (TASR) - Mestá na severe Indie zasiahla vlna horúčav, pri ktorej sa v stredu denná teplota na mnohých miestach vyšplhala až na 45 stupňov Celzia. Napísala o tom agentúra AP s tým, že Indiu čaká podľa predpovedí teplejšie leto než zvyčajne.



Teploty na severe Indie sú pre toto obdobie roka najvyššie za celé desaťročia, pričom vlna horúčav by mala v regióne pokračovať až do piatka.



V utorok bola v okrese Čurú v indickom štáte Radžastan nameraná rekordná teplota 50 stupňov Celzia. Indický meteorologický ústav (IMD) uvádza, že išlo o najvyššiu teplotu, aká bola v ten deň nameraná na celom svete. Taktiež v indickej metropole Naí Dillí presiahli teploty 47 stupňov Celzia.



Situácia podľa agentúry súvisí do určitej miery aj s cyklónou Amphan, ktorá sa minulý týždeň prehnala cez východnú Indiu. Tá, okrem toho, že spôsobila značné materiálne škody, vysala zo vzduchu väčšinu vlhkosti a vyvolala tak suché a horúce vetry, ktoré teraz dujú po nížinatých oblastiach severnej Indie.



Toto leto by mali byť teploty v Indii podľa IMD o pol stupňa až stupeň vyššie, než je priemer.



Za letné mesiace sú v Indii považované apríl, máj a jún. Charakteristické sú vysokými teplotami, ktoré následne každoročne znižuje príchod monzúnových dažďov. Monzún sa najprv začína prejavovať už začiatkom júna na juhu krajiny, pričom sever zasiahne väčšinou v priebehu mesiaca.