Severnú Kóreu tento rok navštívilo 7000 turistov z Ruska
V rokoch 2024 a 2025 sa počet turistov z Ruska v porovnaní s obdobím pred pandémiou COVID-19 viac ako zdvojnásobil.
Autor TASR
Moskva 30. decembra (TASR) - Počet turistov cestujúcich z Ruska do Severnej Kórey dosiahne tento rok 7000 a v budúcom roku ešte vzrastie, vyhlásil v utorok ruský minister prírodných zdrojov a životného prostredia Alexander Kozlov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„V rokoch 2024 a 2025 sa počet turistov z Ruska v porovnaní s obdobím pred pandémiou COVID-19 viac ako zdvojnásobil. V roku 2024 navštívilo Kóreu približne 4000 ruských turistov. Tento rok plánujeme dosiahnuť počet 7000 ľudí,“ povedal Kozlov, ktorý je zároveň spolupredsedom rusko-severokórejskej medzivládnej komisie. „Vzhľadom na jedinečné kultúrne a prírodné charakteristiky regiónu veríme, že v roku 2026 zaznamenáme ďalší nárast,“ dodal. Kozlov predtým uviedol, že Rusi prejavujú rastúci záujem o návštevu Severnej Kórey, napísala agentúra TASS.
