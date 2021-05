Severoatlantická rada odsúdila Bielorusko za odklonenie lietadla

Brusel 26. mája (TASR) - Severoatlantická rada (NAC), najvyšší politický orgán NATO, v stredu dôrazne odsúdila nútené presmerovanie letu spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom do Minska z 23. mája a následné zadržanie opozičného bieloruského novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskej priateľky Sofie Sapegovej.



Podľa oficiálneho vyhlásenia NAC ide o neprijateľný čin, ktorý vážne porušil normy platné pre civilné letectvo a zároveň ohrozil životy cestujúcich a posádky.



Severoatlantická rada podporila výzvy na nezávislé vyšetrovanie nedeľňajšieho incidentu a to aj zo strany Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO).



"Podporujeme opatrenia, ktoré spojenci prijali jednotlivo a kolektívne v reakcii na tento incident. Zadržanie Prataseviča je v rozpore so zásadami politického disentu a slobody tlače. Bielorusko musí okamžite a bezpodmienečne prepustiť Prataseviča a Sapegovú," uvádza sa v dokumente NAC, v ktorom spojenci 30-člennej Severoatlantickej aliancie vyzvali Bielorusko, aby rešpektovalo základné ľudské práva a slobody a aby sa riadilo medzinárodným poriadkom založeným na pravidlách.



NAC pri tejto príležitosti vyjadrila aj solidaritu s Lotyšskom, a to – ako uvádza dokument – po neoprávnenom vyhostení lotyšských diplomatov z veľvyslanectva v Minsku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)