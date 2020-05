Severočínske mesto Šen-jang uzavrelo do karantény asi 7500 ľudí

Peking 15. mája (TASR) – Severočínske mesto Šen-jang dnes uzavrelo do karantény okolo 7500 ľudí po tom, ako zaznamenalo za posledných päť dní tri nové prípady koronavírusu, píše agentúra AFP.



Číne sa podarilo do veľkej miery obmedziť šírenie nákazy. Pretrvávajú však obavy z druhej vlny epidémie. Nové prípady sa objavili na severe Číny aj v pôvodnom epicentre v stredočínskom meste Wu-chan.



Šen-jang s okolo 7,5 milióna obyvateľov dnes potvrdil tri nové prípady po viac ako 89 dňoch. Dva ďalšie sa objavili vo štvrtok.



Mestské úrady vo štvrtok uviedli, že prípady sú napojené na zhluk infikovaných v meste Ťi-lin, ležiacom v rovnomennej provincii 500 kilometrov severne od Šen-jangu.



Úrady preto uzavreli do karantény približne 7500 ľudí, ktorí sa od 22. apríla vrátili z Ťi-linu, a takisto tých, ktorí prišli do kontaktu s nakazenými. Šen-jang v dôsledku tohto vývoja odložil otváranie škôl, ktoré bolo naplánované na piatok.



Už v stredu úrady čiastočne uzavreli aj samotný Ťi-lin. Nové prípady nákazy minulý víkend potvrdili aj vo Wu-chane. Mesto preto začalo s plošným testovaním obyvateľov na chorobu COVID-19.